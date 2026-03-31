Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜马杜基膝部受伤恐缺阵大战　阿仙奴3主将齐伤

足球世界
更新时间：06:07 2026-03-31 HKT
发布时间：06:07 2026-03-31 HKT

阿仙奴正陷入严重的国际赛伤病潮。马杜基在上周五代表英格兰出战乌拉圭时受伤离场，目前膝部伤势成疑，极大机会缺席本周六对修咸顿的足总杯8强，甚至无缘4月7日斗士砵亭的欧联首回合大战。

马杜基在英格兰赛和乌拉圭的赛事中受伤。美联社
马杜基在英格兰赛和乌拉圭的赛事中受伤。美联社
马杜基对阿仙奴的进攻极为重要。美联社
马杜基对阿仙奴的进攻极为重要。美联社
阿迪达对阵中球员出战国家队赛事的状况甚为关心。美联社
阿迪达对阵中球员出战国家队赛事的状况甚为关心。美联社

24岁的马杜基在上周五以1：1战平乌拉圭的比赛中，于38分钟与对方球员碰撞后倒地，随后步履蹒跚地由查洛保云（Jarrod Bowen）入替。赛后，有记者拍到马杜基戴著左膝护具离开温布莱球场，令厂迷大为紧张。尽管英军主帅杜曹（Thomas Tuchel）最初表示担心，但周一改口指伤势属轻微，预计仅需休战数日。自去年夏天从车路士加盟「兵工厂」以来，马杜基已上阵31次射入7球，是领队阿迪达在右路轮换布卡约沙卡（Bukayo Saka）的重要人选。

杜曹：冒险强留主力「毫无意义」

除了马杜基，阿仙奴另外两名核心布卡约沙卡及迪格兰赖斯（Declan Rice）亦已提前离开英格兰集训营返回球会。杜曹强调两人均有明显不适感，在球季冲刺阶段冒险上阵并不理智：「如果这是球季最后一场比赛，我们或会尝试一切方法留人，但现阶段承担恶化伤情的风险是毫无意义的。」

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
施明离世享年74岁 儿子李泳豪遗憾未能送别妈妈：仲想同佢走埋落去
施明离世享年74岁 儿子李泳豪遗憾未能送别妈妈：仲想同佢走埋落去
影视圈
6小时前
青马大桥的士疑坏车停慢线 巴士收掣不及猛撼车尾 司机乘客送院不治
突发
6小时前
女子向英女王、特朗普、安倍晋三追讨逾百万亿元 庭上自称出名设计师 被拖欠「清朝啲金廿几箱」 官：「我取消你嘅传票申请！」
01:36
女子向英女王、特朗普、安倍晋三追讨逾百万亿元 庭上自称出名设计师 被拖欠「清朝啲金廿几箱」 官：「我取消你嘅传票申请！」
社会
17小时前
被告陈钧濬判监8年半。
01:25
消防员迷奸女网友重判监禁8年半 官斥故意不戴套以达致欲念满足 「非一时冲动或情不自禁」
社会
15小时前
大快活长者优惠强势回归！复活节长假一连十日 凭咭即享$6现金折扣
大快活长者优惠强势回归！复活节长假一连十日 凭咭即享$6现金折扣
饮食
15小时前
葵广地标糖果舖结业！开业20年专卖散装凉果/零食 1原因不传给仔女 熟客排长龙告别「系好多街坊嘅童年」
葵广地标糖果舖结业！开业20年专卖散装凉果/零食 1原因不传给仔女 熟客排长龙告别「系好多街坊嘅童年」
饮食
18小时前
《爱回家》黎康祺低调注册宣布结婚 接受男友求婚3年终成人妻 曾选港姐3年前离巢
《爱回家》黎康祺低调注册宣布结婚 接受男友求婚3年终成人妻 曾选港姐3年前离巢
影视圈
12小时前
全红婵︱受访爆2025年受体重困扰 情绪失控：每天只吃一餐仍居高不下
00:39
全红婵︱受访爆2025年受体重困扰 情绪失控：希望大家不要再骂我︱有片
即时中国
13小时前
85岁何守信夫妇搭巴士被捕获近况曝光 退休多年生活低调曾恋汪明荃轰动一时
85岁何守信夫妇搭巴士被捕获近况曝光 退休多年生活低调曾恋汪明荃轰动一时
影视圈
16小时前
星岛申诉王｜高级婚宴包$1,200竟被嗌「倒贴」？新人追$600惹众怒 婚礼策划师：礼金以心意为先
星岛申诉王｜包$1,200人情被新人追补$600「差价」 婚礼策划师拆解2026年人情公价
申诉热话
14小时前