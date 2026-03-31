英超｜马杜基膝部受伤恐缺阵大战　阿仙奴3主将齐伤

阿仙奴正陷入严重的国际赛伤病潮。马杜基在上周五代表英格兰出战乌拉圭时受伤离场，目前膝部伤势成疑，极大机会缺席本周六对修咸顿的足总杯8强，甚至无缘4月7日斗士砵亭的欧联首回合大战。

马杜基在英格兰赛和乌拉圭的赛事中受伤。美联社

马杜基对阿仙奴的进攻极为重要。美联社

阿迪达对阵中球员出战国家队赛事的状况甚为关心。美联社

24岁的马杜基在上周五以1：1战平乌拉圭的比赛中，于38分钟与对方球员碰撞后倒地，随后步履蹒跚地由查洛保云（Jarrod Bowen）入替。赛后，有记者拍到马杜基戴著左膝护具离开温布莱球场，令厂迷大为紧张。尽管英军主帅杜曹（Thomas Tuchel）最初表示担心，但周一改口指伤势属轻微，预计仅需休战数日。自去年夏天从车路士加盟「兵工厂」以来，马杜基已上阵31次射入7球，是领队阿迪达在右路轮换布卡约沙卡（Bukayo Saka）的重要人选。

杜曹：冒险强留主力「毫无意义」

除了马杜基，阿仙奴另外两名核心布卡约沙卡及迪格兰赖斯（Declan Rice）亦已提前离开英格兰集训营返回球会。杜曹强调两人均有明显不适感，在球季冲刺阶段冒险上阵并不理智：「如果这是球季最后一场比赛，我们或会尝试一切方法留人，但现阶段承担恶化伤情的风险是毫无意义的。」