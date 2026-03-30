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英超│曼联名将称艾摩廉领军表现唔算差 赞一功绩：踢走多名冗员﹗

足球世界
更新时间：15:29 2026-03-30 HKT
发布时间：15:29 2026-03-30 HKT

曼联在看守主帅卡域克接手后，排名和表现大幅改善，完全将前任鲁宾艾摩廉(Ruben Amorim)比下去。然而一代曼联名将沙柏(Lee Sharpe)指艾摩廉领军唔算太差，阵式的确有点怪异，但红魔在他麾下取得进步，创造到很多入球机会。同时他指出艾摩廉踢走了很多态度差，或水平不达红魔标准的球员，这点应记一功。

称赞艾摩廉令球队攻力大有尹善

艾摩廉执教曼联的14个月中，取得不少负面纪录，当他于今年1月被炒时，球队在英超排第6，但卡域克以看守主教练的身份接手后，取得7胜2和1负的佳绩，现时稳坐第3位，来季重返欧联在望。外界纷纷指红魔炒艾摩廉「炒得迟」，可是一代红魔名将沙柏指他并非太差：「说实话，我认为他领军并非太差。艾摩廉操用的阵型的确有些怪异，偏爱略显奇怪的战术，又在比赛中频繁换中坚，但从数据上看，他执教时球队创造的进攻机会，是全联赛最多，只是球队未能把握机会。」

沙柏指艾摩廉领军不算太差。路透社
沙柏指艾摩廉领军不算太差。路透社
沙柏指艾摩廉领军不算太差。路透社
沙柏指艾摩廉领军不算太差。路透社
艾摩廉今年1月被曼联辞退。路透社
艾摩廉今年1月被曼联辞退。路透社
艾摩廉今年1月被曼联辞退。路透社
艾摩廉今年1月被曼联辞退。路透社

清洗多位冗员 红魔重现纪律性

沙柏续指艾摩廉在队内的最大功绩，是踢走一众冗员：「艾摩廉剔除了一些水平不足够，以及会制造麻烦的球员。他重新建立了此前失去的纪律性和团队精神。事质上艾摩廉任内送走了阿历真度加拿祖、查顿辛祖、拉舒福特、安东尼马菲奥斯等麻烦友，令队内更团结。

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