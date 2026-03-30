英超｜热刺战绩低迷急换帅 荷杜为首众名宿随时准备「救火」

深陷降班危机的热刺，在正式解雇了杜陀（Igor Tudor）后，再次陷入群龙无首的困境。面对球队目前的危急局面，一众与热刺有深厚渊源的名宿，包括已没有执教球队20多年的荷杜（Glenn Hoddle）在内，纷纷表态愿意随时准备「救火」，希望能帮助旧东家度过难关。

荷杜：球会需要我时 我就在这里

杜陀仅执教热刺44日，未能帮助热刺扭转颓势，最终亦难逃被解雇的命运。这亦意味著，热刺需要在短短数周内，要再次物色新领队领军在英超余下赛事中为保级而战。热刺的传奇人物荷杜被视为接掌球队的热门人选之一。这位68岁的名宿，球员时代曾为热刺上阵超过400场，并在2000年代初重返球会担任领队。尽管他自2006年离开狼队后，便未再执教，但他早前在一次播客访问中，已明确表态愿意伸出援手。荷杜说：「我认为这（回来帮助球会）是肯定的，特别是对热刺而言，因为那是我的球会。我从八岁起就支持他们。所以他们是我生命中很重要的一部分。」

哈利烈纳、舒活亦愿当救火队长

除了荷杜，前热刺领队哈利烈纳（Harry Redknapp）及名宿舒活（Tim Sherwood）亦表达了强烈的「救火」意愿。哈利烈纳直言，若球会需要他，他随时都在，他说：「如果他们需要我 ，他们知道我在哪里。热刺需要有人进去，给他们提升士气，让他们相信自己。」舒活亦表示有信心能够带领热刺成功护级：「我相信一个有常识的人，都可以助球队留在英超。球员有能力做到这一点，你必须让他们重新感觉良好，你必须让团队充满信心。」

宾戴维斯或当球员兼领队

此外，据报热刺还考虑若最后未能找到合适人选充当临时领队，球会将考虑让中坚宾戴维斯充当球员兼领队，领军进行护级战。此子目前因足踝伤患正在养伤之中，预计4月中才可复出。