2026世界杯｜马古尼世界杯梦危！ 杜曹直言仅为英格兰中坚第5选择

曼联中坚哈利马古尼（Harry Maguire）的世界杯之梦，恐怕仍是前路茫茫。尽管他在上周五对阵乌拉圭的友谊赛中，获选为全场最佳球员，表现备受好评，但英格兰领队杜曹（Thomas Tuchel）赛后却向他大泼冷水，直言在其心目中，仍有四名中坚排在马古尼之前，暗示他只是中坚位置的第五选择，能否入选世界杯大军，仍需视乎其他球员的伤病情况。

英军中坚顺序只排第五

在对阵乌拉圭的比赛中，马古尼表现稳健，被认为已为自己争取到一个世界杯席位。然而，杜曹赛后却明确表示，他对马古尼的看法并未改变：「我没有改变对他的看法，但我看到其他我更喜欢作为正选的球员，我看到其他不同类型的球员排在他前面。我看到安斯干沙（Ezri Konsa）在他前面，我看到马克古希（Marc Guehi）在他前面。这不是秘密。我看到杜利奥查洛巴（Trevoh Chalobah），在机动性方面，也稍微领先他。还有史东斯（John Stones），但他有伤，所以他（马古尼）需要来集训。我需要亲自见见他，看看他在团队中的表现。」从杜曹的说话可知，马古尼在他心目中最多只是英格兰中坚的第五人选。

马古尼出战世杯要靠伤病潮

当被问及，若明天就要公布世界杯名单，马古尼会否入选时，杜曹的回答相当坦白：「如果我明天就要公布，而我们有很多伤兵，他可能会入选。中坚位置还有谁呢？」但当被追问，若所有人都健康时，杜曹则以「如果，如果，如果…我们明天不需要公布名单。」从杜曹的言论可见，马古尼要实现其世界杯梦想，除了要保持自身状态，恐怕还要寄望其竞争对手，出现伤病等意外情况。

史东斯获「免死金牌」

曼城中坚史东斯与马古尼的待遇形成鲜明对比，尽管史东斯近期因伤在曼城缺乏上阵机会，自去年十月以来，未曾在英超正选上阵，但杜曹似乎已为他预留了一个世界杯席位。杜曹表示：「当你来参加世界杯，你应该是健康的。所以当史东斯来集训时，他是健康的。他没有很多上阵时间，但他对比赛有一定程度的理解。我知道他已准备好比赛，因为他在足总杯和欧联都有上阵。」杜曹更直言，史东斯在他心目中有「很多信用额度」，他非常欣赏其为球队带来的个性、态度及对比赛的理解。