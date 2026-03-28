友谊赛｜域斯两入球两助攻 德国4：3瑞士

德国于友赛与瑞士合演入球骚，凭域斯个人参与4个入球，两度落后下以4：3击败对手。

上半场入球梅花间竹

瑞士17 分钟把握德国中坚舒洛达碧克的失误，由尼度尔先开纪录。26分钟，德国庄拿芬泰希的头槌扳平，这记入球来自域斯的助攻。41分钟瑞士凭安保路的入球再度领先，但域斯半场前妙传基拿比「笠射」破网，助德国半场追成 2：2。

凭域斯个人参与4个入球。法新社

德国与瑞士合演入球骚。美联社

德国4：3瑞士。美联社

上半场贡献两次助攻的域斯，下半场入两球。他先在60分钟禁区边起脚弯入世界波助德国领先3：2，随后在86分钟瑞士追平之际，再次于禁区边施展远射，瑞士门将基哥高保毫无反应，射入奠胜球，助德国以4：3取胜。域斯赛后表示：「我们目标是世界杯决赛并夺冠，虽然路途艰难，但赢波总是最重要的。」

沙加：输在抗压与解决问题能力

瑞士虽然曾由祖尔蒙迪路于79分钟一度追平，但最终难敌域斯的个人能力。瑞士队长格列沙加赛后表示，德国在压力下的冷静以及寻找进攻方案的能力，是瑞士需要学习的地方。瑞士在即将到来的世界杯被编入B组，对手包括卡塔尔、主办国加拿大及附加赛球队。