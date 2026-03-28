世界杯波衫点评 4款波衫穿搭示范

今届世界杯尚余不足三个月就开锣，当大家仲烦恼紧点样衬波衫时，足球主持人兼模特儿Ling Ling，已经为大家精选4件波衫，搭配4种不同造型，畀大家参考，等读者可以潮著投入世杯。

墨西哥：神话图腾遇上民族风情

这件墨西哥主场球衣，是Ling Ling在四件之中最喜欢的一件。它的设计灵感源自阿兹特克文明的神话图腾，墨绿色底色配上暗花纹理图腾，伶伶特别欣赏球衣的暗花设计：「绿色的球衣比较少见，而且这种绿感觉很高贵，和墨西哥国旗颜色一样。在阳光下，绿色加上暗花，非常吸引。」

为了搭配这件充满民族风情的球衣，Ling Ling选择了一条咖啡色的民族风腰带，上面的编织纹理和球衣的图腾互相呼应。她解释道：「咖啡色和绿色是很搭的配色，再加上他们国旗的颜色之一白色，整个搭配很和谐。」她还加入了今年很流行的珍珠颈链：「把珍珠元素加到球衣穿搭里，可以增加一点女性化的感觉，中和球衣本身的硬朗感。」下半身她选择了简约的白色百褶裙，整体感觉既有民族特色，又不失优雅。

日本：武士蓝遇上日系青春

日本队主场球衣向来是深蓝色，今次的「武士蓝」 抢眼悦目，Ling Ling欣赏道：「这种蓝色在日本被称为『胜利之色』，寓意赢球，人人都喜欢赢，所以特别喜欢这个颜色。」

配衬这套球衣的小心机，在于将日本文化元素融入每个细节。下半身搭配白色百褶裙，皆因日本流行百褶裙，再加上日系经典的「泡泡袜」，营造出青春活泼的感觉。发型上，她特意扎辫，模仿日本女生的造型。最抢眼的是她手上拿著一条日本队球员远藤航的应援毛巾，这位日本队长同时也是利物浦球员，Ling Ling说很欣赏他永不放弃的精神，和日本球员的团队意识完全一致。脚上湖水绿色的鞋是利物浦联名款运动鞋。武士蓝的球衣、白色百褶裙和湖水绿色的鞋，撞出清新感，突显青春活力感。

阿根廷：冠军荣耀遇上芭蕾风情

今届阿根廷的主场球衣一如以往，采用天蓝色配白色直条纹。蓝白相间犹如天空和白云，是世界杯历史上最具代表性的设计之一。该队上届勇夺冠军，第3次称霸世界，队徽上增加一粒星星，变成三颗金星，配合金色队徽，Ling Ling颇欣赏此设计：「这个细节很美，代表著荣耀，闪耀到好像在告诉全世界他们是上届冠军。

而在配搭方面，Ling Ling为这件经典球衣配上鱼尾蕾丝白色长裙的新潮穿搭。她解释：「这是参考现在国外很流行的『芭蕾风』，把宽松的球衣直接套上，下面配一条贴身裙，既有女性化感觉又不会太死板。」鱼尾裙凸显线条，蕾丝增添柔美，和硬朗的球衣形成对比。发型上她选了双边辫子，加强少女感。脚上穿起湖水绿运动鞋，蓝、白、绿三色撞出清新活力，看起来也很舒服。

德国：硬朗机动遇上俐落型格

德国主场球衣同样经典，胸口有红色、黄色和黑色线条，并延伸至肩膀位置，以最直接的方法让人认出是德国队。 Ling Ling说：「这种风格很硬朗，和他们的球风一样，德国队一向以机动性闻名，踢法硬朗，球衣也是这样。」上面四颗星星，代表德国赢了4次世界杯冠军，球衣用色虽与往年差不多，但经典永不过时，而且今届的款式和图案都有些微差别，增添新鲜感。

为了配合德国队的硬朗形象，Ling Ling刻意将球衣改短，营造更俐落的感觉。下半身则搭配黑色百褶裙，加上一条银色链条皮带，配上一双长靴，整体风格偏鲜明硬朗。她解释：「我想呈现的是德国队的感觉，机动和俐落。」发型上她将头发放下，营造一点狂野的感觉，配合硬朗的穿搭，强化整个造型的力量感。



记者、摄影：廖伟业