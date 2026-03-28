世界杯波衫时尚革命 Ling Ling教你突破穿搭定律 潮爆球场与街头

球衣配运动裤、波鞋，男生认为是定律，女生就觉得难登大雅之堂，但原来只要识衬、识穿搭，波衫都可以好潮。足球主持兼模特儿钟紫伶(Ling Ling)因工作关系经常穿著波衫，将之变成时尚单品。适逢今夏有美加墨世界杯，赛事更扩军至48队，预计不少人成为「忽然球迷」著波衫投入世杯，Ling Ling化身时尚球衣达人，精选4件不同颜色的球衣配衬不同造型，并与男士、女士们分享穿搭心得。

13年前，因为当时的男朋友，伶伶爱上利物浦，更爱上了足球，之后还因缘际遇加入足球产业，成为足球节目主持人。4年前她受到Youtube节目《猜波台》的女主持人邀请上台沟波，「你有睇波经验，上去唔使点样讲太多，最紧要开心就好。」当时她抱着玩票心态尝试，做主持搞搞气氛、卖笑、问问题，与观众互动就收货，岂料一做就做到今日，2024年欧洲国家杯更冲入电视台，参与欧国杯评述，正式「入屋」。

因为足球受到大众认识；因为工作关系，Ling Ling更成为时尚球衣达人。她经常穿著球衣主持节目，特别是爱队利物浦球衣，但作为模特儿的她不会单纯将波衫配运动裤、波鞋，而是运用潮流触角，衬上短裙、百褶裙、长靴、「泡泡袜」，将波衫变成时尚，登上大雅之堂。

Ling Ling推介女生以百褶裙搭档球衣，让男性化球衣变得女性化一些。下身可选白色、黑色或较为沉稳的色调，配合色彩缤纷的球衣，简约而不失亮点。如果女士们想展现身材曲线，可将球衣多余的下摆向后拉紧并打结，将余下的部分向内折，营造贴身效果。若偏爱随性风格，则可选择比自己尺寸大两至三码的球衣，搭配长裤或长裙，穿出休闲感。

而配件与发型是点睛之笔。今年流行的珍珠颈链是加分亮点，一条简约的珍珠长链或叠戴数条短链，都能为球衣注入柔美气质，中和运动服的硬朗感。金属饰物同样值得尝试，银色颈链或金色圈圈耳环，可为穿搭增加亮点。发型方面，可选择编发或双边辫子，增添少女气息；若想更显个性，可将头发扎成高马尾或者将头发放下，营造一点狂野的感觉。

至于男性穿搭方面，伶伶认为多层次是摆脱随意感的关键。在球衣内搭卫衣或衬衫，增加视觉层次，让造型不再单调。配件同样重要，加入颈链、戒指等饰品，能提升精致度。下半身建议选择宽松剪裁的裤款，无论长裤或短裤，宽裤都比紧身裤更适合搭配球衣，整体比例更协调，轻松穿出街头时尚感。



记者、摄影：廖伟业