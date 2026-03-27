足球｜张玉宁一传一射 韦世豪建功 国足友赛2:0战胜世杯份子库拉索

中国国家队在今日上演的国际友谊赛爆出惊喜！面对已经取得2026年美加墨世界杯参赛资格的库拉索，国足在新帅邵佳一的「执教首秀」中展现出惊人战力。凭借张玉宁交出一入球一助攻，加上韦世豪「窝利」建功，国足最终以2:0击退对手，全场更令这支世杯份子「零中框」，赢得极具说服力。

韦世豪（左）窝利破网，为国足先下一城。FIFA官方片截图

韦世豪窝利破网，为国足先下一城。FIFA官方片截图

库拉索守将出现解围失误，张玉宁抓住机会左脚抽射建功，将比分扩大至2:0。FIFA官方片截图

库拉索守将出现解围失误，张玉宁（左）抓住机会左脚抽射建功，将比分扩大至2:0。FIFA官方片截图

无惧世杯参赛队 邵帅首击即见效

加勒比海岛国库拉索早前在中北美洲及加勒比海赛区（中北美洲区）脱颖而出，成功夺得今届美加墨世界杯的参赛名额。相反，国足虽然无缘今届世杯正赛，但今仗在澳洲上演的友赛却踢出拚劲。作为国足新任主帅，名宿邵佳一迎来执教国家队的首秀，球队面对强敌毫无惧色，上半场已成功反客为主。

张玉宁一射一传 韦世豪窝利破网

战至上半场补时阶段，国足率先打破僵局。张玉宁禁区内头槌二传，韦世豪把握机会左脚「窝利」破网，为国家队先下一城。换边后战至59分钟，国足攻势再迎来回报，小将王钰栋传中虽被挡出，但对方守将出现解围失误，早前交出助攻的张玉宁机警地以左脚抽射建功，将优势扩大至2:0。

此后双方互无建树，库拉索全场甚至未有任何一次中目标攻门（零中框）。最终双方维持2:0比数完场，国足在新帅邵佳一带领下成功击退这支世杯参赛球队，令人惊喜。