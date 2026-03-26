世杯附│一文睇清附加赛形势 欧洲仲有4席意大利图破宿命 洲际2席或再有新丁过关│附赛程

今夏美加墨世界杯扩军至48队，目前已有42队取得参赛资格，尚余6席透过今个国际赛期的附加赛诞生。6席中有4个来自欧洲区，16队分开4个路径(Path)角逐，今晚每个路径先上演4强，胜方再在下周二踢决赛决定名额。而余下2个席位透过洲际附加赛产生，同样在今晚先踢4强，下周二再上演决赛。

欧洲区附加赛(UEFA second round)

欧洲区附加赛(UEFA second round)整体图表

参赛球队：16队

组别：分路径A、B、C、D(Path A-D)

取得席位方法：每个路径4队，先踢4强淘汰赛，胜方入决赛。决赛胜出球队获世杯一席

比赛日期：3月26日上演4强；3月31日进行决赛



路径A

4强

比赛 开赛时间(香港时间) 直播 威尔斯 对 波斯尼亚 3月26日深夜3:45 UEFA.tv 意大利 对 北爱尔兰 3月26日深夜3:45 Now630

决赛

比赛 开赛时间(香港时间) 直播 威尔斯/波斯尼亚 对 意大利/北爱尔兰 3月31日深夜2:45

路径B

4强

比赛 开赛时间(香港时间) 直播 乌克兰 对 瑞典 3月26日深夜3:45 UEFA.tv 波兰 对 阿尔巴尼亚 3月26日深夜3:45 UEFA.tv

决赛

比赛 开赛时间(香港时间) 直播 乌克兰/瑞典 对 波兰/阿尔巴尼亚 3月31日深夜2:45

路径C

4强

比赛 开赛时间(香港时间) 直播 斯洛伐克 对 科索沃 3月26日深夜3:45 UEFA.tv 土耳其 对 罗马尼亚 3月26日深夜1:00 UEFA.tv

决赛

比赛 开赛时间(香港时间) 直播 斯洛伐克/科索沃 对 土耳其/罗马尼亚 3月31日深夜2:45

路径D

4强

比赛 开赛时间(香港时间) 直播 捷克 对 爱尔兰 3月26日深夜3:45 UEFA.tv 丹麦 对 北马其顿 3月26日深夜3:45 UEFA.tv

决赛

比赛 开赛时间(香港时间) 直播 捷克/爱尔兰 对 丹麦/北马其顿 3月31日深夜2:45

欧洲区16支参加附加赛的球队中，以意大利最受关注。这支4届盟主过去两届世杯都在附加赛止步，连续无缘决赛周，今届力图破宿命取得席位，继2014年之后再次参赛。然而他们在4强先对韧力十足、踢法简单直接的北爱尔兰，预计会受到一定考验；晋级后将对威尔斯和波斯尼亚胜方，两队都有一定实力，意大利未必可过关。

路径B方面，瑞典有阿仙奴前锋约基利斯压阵，加上纽卡素翼锋安东尼艾兰加，希望以强劲攻击火力过关，继2018年以后再次获得决赛周席位。



洲际附加赛(Inter-confederation play-offs)

洲际附加赛(Inter-confederation play-offs)整体图表

参赛球队：6队

组别：路径1(大洋洲、中北美洲及加纳比海、非洲代表)、路径2(南美洲、中北美洲及加纳比海、亚洲代表)

取得席位方法：每组有3队，排名最高的球队直入决赛，排名较低两队先在4强一场过决胜负。决赛胜出球队获得世杯席位

比赛日期：3月26日上演4强；3月31日进行决赛

路径1

4强

比赛 开赛时间(香港时间) 直播 新喀里多尼亚 对 牙买加 3月27日早上11:00 FIFA+

决赛 开赛时间(香港时间) 直播 刚果民主共和国 对 新喀里多尼亚/牙买加 3月31日深夜5:00

路径2

4强

比赛 开赛时间(香港时间) 直播 玻利维亚 对 苏里南 3月27日早上6:00 FIFA+

决赛 开赛时间(香港时间) 直播 伊拉克 对 玻利维亚/苏里南 4月1日早上11:00

今届世杯已有4支首支参赛的球队，洲际附加赛可望再诞生更多世杯新丁。大洋洲代表新喀里多尼亚、中北美洲及加纳比海球队苏里南都从未跻身过决赛周，两队若连过两关可以首尝世杯滋味。而刚果民主共和国之前以扎伊尔名义参赛时，曾在1974年出席决赛周，球队于2002年世杯起改国名为刚果民主共和国后，就未试过打入决赛周。