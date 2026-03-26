英超│利物浦视奥利斯为沙拿接班人 传愿出价2亿欧罗 网民：又有前无后？

利物浦今夏将与效力了9年的攻击皇牌穆罕默德沙拿提早分手，据报他们已经快速锁定接班人，就是拜仁慕尼黑的德国翼锋米高奥利斯(Michael Olise)。消息指由于皇家马德里和曼城都对他有意，红军为了得到心头好，愿意出价2亿欧罗向拜仁收购。然而利物浦今季正是将转会资金投放到中前场球员，后防引援不足而人手短缺，导致成绩未如理想，网民亦矢言他们又想「有前无后」。

利物浦已经锁定拜仁慕尼黑的德国翼锋米高奥利斯为沙拿接班人。美联社

奥利斯今季收录16球、27助攻

德国《图片报》透露，今季39场各赛事为拜仁收录16个入球、27次助攻的米高奥利斯，已成为多间欧洲顶级豪门的挖角对象，曼城早已表明心迹，皇马亦想加入战团，并已为他准备了1亿6500万欧罗的转会费。而利物浦与沙拿决定在今夏提早结束合作关系后，亦视这名23岁法国右翼为接班人，为了得到心头好更愿意斥资2亿欧罗收购，如成事就会成为历来世界球坛第2高转会费，仅次于2017年以2亿2200万欧罗由巴塞隆拿转投巴黎圣日耳门的尼马。

奥利斯今季收录16球、27助攻。法新社

利物浦愿花2亿欧罗收购

前曼联中场夏格维斯认为利物浦买奥利斯是明智决定：「如果我是利物浦，就要去追求即战力强、有经验的球员，我认为奥利斯是这级别的球员。利物浦如果得到他，就是顶级引援。」红军神奇队长谢拉特亦指红军边路的踢法太容易被对手睇穿，需要一位一对一能力强的球员，奥利斯的确适合，但质疑能否买到他。

利物浦愿花2亿欧罗收购奥利斯。法新社

利物浦愿花2亿欧罗收购奥利斯。法新社

网民质疑又有前无后

然而如果红军真的支付2亿欧罗签下奥利斯，意味球队就不会有太多资金来修补中后场，与今夏的转会情况相同，花巨资引入阿历山大伊沙克、艾基迪基和域斯，后防引援不足，导致攻守失衡，今季31轮英超狂失42球。网民矢言：「又买攻击球员，几时失肯执防线」、「系咪又想继续有前无后」。

