英超｜曼联弃沙特友赛改飞爱尔兰集训　卡域克誓领军保欧联席位

英超进入最后冲刺阶段，曼联官方确认将于4月6日至9日前往爱尔兰，进行为期4天的封闭式集训。「红魔」在领队卡域克带领下，联赛暂时排第3，球队希望利用这段赛事空窗期，在都柏林郊区进行高强度备战，力冲下季欧联资格。

24天免战期

由于曼联早前在联赛杯及足总杯都提早出局，加上本季无缘欧洲赛事，球队在赛程上出现了巨大的空档。自上周五2：2赛和般尼茅夫后，下一场赛事要等到4月13日主场迎战列斯联，中间有长达24天的免战期。据悉，球会曾考虑前往沙特阿拉伯踢商业友赛以填补空档，但卡域克最终拍板前往气候与英国相近的爱尔兰，务求在远离卡宁顿基地干扰的环境下，集中提升球员的体能与战术执行力。

曼联将会到爱尔兰集训。美联社

曼联有机会可以取得下季欧联入场券。美联社

卡域克希望红魔能到与英国天气相同的地方集训。美联社

目前曼联在联赛剩余7场赛事，由于英超本季极大机会获得5个欧联席位，卡域克的任务非常明确，就是守住现有的领先优势。这名代理主帅上任后表现出色，执教10场比赛录得7胜2和仅1负，若能带领球队重返欧联，其「转正」呼声将日益高涨。

这并非曼联首次在季中造访爱尔兰，此行更带有浓厚的历史传承意味。早在1963年，为避开英国罕见的严寒天气与结冰球场，曼联传奇教头毕士比爵士（Matt Busby）曾多次率队赴爱尔兰训练及作赛。