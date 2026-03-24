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港足．亚洲杯外围赛｜足总公布巴拉克、林衍廷补选顶上 周五早上出发作客印度

足球世界
更新时间：16:19 2026-03-24 HKT
发布时间：16:19 2026-03-24 HKT

港队最近备战亚杯外作客印度可谓一波三折，先是26日作客尼泊尔的友赛取消，其后因赵聡悟因伤退队，中国香港足球总会周二公布行程安排和补选，由林衍廷和巴拉克获补选征召，并在周五出发前往印度备战。

东方的林衍廷补选顶上。足总社交媒体图
东方的林衍廷补选顶上。足总社交媒体图
港队周五早上出发作客印度。足总社交媒体图
港队周五早上出发作客印度。足总社交媒体图
港队目前在香港进行操练。足总社交媒体图
港队目前在香港进行操练。足总社交媒体图
林衍廷(左)上次入选港队已经是2024年11月，主场对阵菲律宾和毛里裘斯的友谊赛。摄影：魏国谦
林衍廷(左)上次入选港队已经是2024年11月，主场对阵菲律宾和毛里裘斯的友谊赛。摄影：魏国谦

港队本月31日将进行最后一轮亚洲杯外围赛作客对印度，但最近意外不断，作客加德满都对尼泊尔在的友赛，因当地政局不稳问题而遭取消，需要再更改行程，其后效力中甲球会延边龙鼎的劳烈斯因伤退队，并已立即补选交力杰志的甘智健，而效力冠忠南区的赵聡悟，早前在港超对高力北区一战中撞伤面部需要缝针而退队，港队要第3度补选，足总周二公布最新安排，由效力东方的林衍廷和中超青岛西海岸的巴拉克补选顶上，值得一提是林衍廷上次入选港队已经是2024年11月，主场对阵菲律宾和毛里裘斯的友谊赛，并在27日早上出发前往印度备战。
 

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