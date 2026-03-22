联赛杯｜阿仙奴冲击四冠王第一关 曼城誓阻兵工厂霸业

2025-26赛季的首个锦标将于今晚诞生，在英超积分榜上遥遥领先的「兵工厂」阿仙奴，将会在联赛杯（Carabao Cup）决赛中，与其争标最大劲敌「蓝月亮」曼城，上演一场瞩目的巅峰对决。(无线myTVsuper深夜12:30直播)

兵工厂强势 剑指四冠王

阿仙奴今季表现强势，目前在英超积分榜上，以9分的优势力压次席的曼城，被视为自2004年以来，最有机会重夺联赛冠军的一季。在领队阿迪达（Mikel Arteta）的带领下，「兵工厂」正朝著一个惊人的「四冠王」目标进发，而今日的联赛杯决赛，将是他们冲击这项伟业的第一关。

曼城图施心理打击

尽管在联赛争夺中处于下风，但哥迪奥拿（Pep Guardiola）带领的曼城，绝不会轻言放弃。对于「蓝月亮」而言，这场一战定生死的决赛，不仅仅是为了赢得一个冠军奖杯，更是一次在心理上打击对手的绝佳机会。若能在这场直接对垒中击败阿仙奴，将可能动摇对方在联赛冲刺阶段的信心，为扭转整个赛季的形势，埋下重要伏笔。

这场决赛，已不仅仅是一场普通的杯赛决战，更被视为本赛季英超冠军争夺战的「前哨战」。究竟是阿仙奴能顺利拿下「四冠王」的第一块拼图，继续其强势；还是曼城能成功「拦路」，为自己注入一支强心针？今晚在温布莱球场将会揭晓答案。