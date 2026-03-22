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英超｜车路士作客惨负爱华顿 罗仙尼亚否认球员「hea踢」

足球世界
更新时间：14:31 2026-03-22 HKT
发布时间：14:31 2026-03-22 HKT

车路士在周六英超联作客葛迪逊公园球场以0:3惨负爱华顿，争夺下届欧联资格之路再受重创。在过去短短十日内，车路士先后在欧联被巴黎圣日耳门（PSG）淘汰，英超主场不敌纽卡素，今仗再遭「拖肥糖」重创。连串的失利，令球队内外的压力急剧上升。蓝狮领队罗仙尼亚（Liam Rosenior）在面对外界质疑时，否认麾下球员在场上「hea踢」。

爱华顿球员庆祝请车路士食3只蛋。路透社
爱华顿球员庆祝请车路士食3只蛋。路透社
车路士在英超联作客葛迪逊公园球场以0:3惨负爱华顿。路透社
车路士在英超联作客葛迪逊公园球场以0:3惨负爱华顿。路透社

十日内三线受挫 球迷倒戈


对于车路士而言，过去十天可谓苦不堪言。球队在欧联、联赛接连失利，四场比赛共失12球，仅入2球。早前，副队长安素费南迪斯（Enzo Fern?ndez）更在访问中，透露了更衣室对前领队马列斯卡（Enzo Maresca）被解雇的不满，以及球队缺乏「身份、结构和方向」的问题。今仗完场哨声响起时，作客的车路士球迷纷纷向罗仙尼亚及球员报以嘘声，表达强烈不满。然而，罗仙尼亚坚称，球员仍然支持他的理念和要求。

罗仙尼亚否认车路士球员「hea踢」。路透社
罗仙尼亚否认车路士球员「hea踢」。路透社

罗仙尼亚：不认为缺乏努力


罗仙尼亚力撑球员：「对我来说，我不认为球队缺乏努力、信念或决心。事实上，我觉得安素今天一直坚持到最后一分钟。我很清楚，当你处于我们现在这样的连败中，当你踢出我们这样的表现时，那些质疑自然会冲著你来。但我不认为这是问题所在。」
罗仙尼亚理解到球迷对球队目前的困境感到「心痛」：「他们付了钱，他们热爱这家球会，他们远道而来。这对球会来说是一个令人失望的时刻。无论你的联赛排名如何，输掉比赛总是令人伤痛的。」


仍信能争前五 盼国际赛期助重整


尽管球队陷入低潮，罗仙尼亚仍对前景保持乐观。他指出，球队目前距离欧联资格区仅一分之差，仍有机会争取前五。他希望即将到来的国际赛期，能为球队提供一个喘息和重整的机会。他说：「我们需要继续以这种方式工作，我们需要给球员尽可能多的信心，希望这次的比赛间歇，对我们来说是一个很好的时机。」


莫耶斯大赞爱华顿球员表现


对于主场获胜的爱华顿而言，这是一场重要的胜利。领队莫耶斯（David Moyes）认为，球队今仗从第一分钟开始，便踢出了本赛季最好的表现。这场胜仗，令爱华顿在积分榜上，与车路士的差距缩小至两分。莫帅对球队能跻身争夺欧洲赛资格的行列，感到「难以置信」。
 

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