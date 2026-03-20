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欧霸｜阿士东维拉淘汰里尔 8强将斗博洛尼亚

足球世界
更新时间：07:06 2026-03-20 HKT
发布时间：07:06 2026-03-20 HKT

欧霸杯16强次回合，阿士东维拉凭约翰麦坚和利安拜利各建一功，主场以2：0击败法甲的里尔，两回合计赢3：0晋身8强，将斗博洛尼亚。 

个人曾四度问鼎欧霸锦标的艾美利，目前带领维拉冲击自1996年以来的首座主要奖杯，同时有望透过夺冠锁定来季欧联席位。尽管维拉近期在英超状态低迷，近10场仅录得2胜，令前5名位置备受威胁，但今场胜仗无疑为球队注入强心针。

辛祖今场有一记劲射中柱。法新社
辛祖今场有一记劲射中柱。法新社
里尔16强出局。法新社
里尔16强出局。法新社
麦坚为阿士东维拉开纪录。法新社
麦坚为阿士东维拉开纪录。法新社

马天尼斯精准长传策动反击

今场双方表现均势，上半场互交白卷。换边后，维拉门将马天尼斯救出法比尔宾泰纳的罚球后，踢出一记精准长传，由查顿辛祖策动快速反击，最终约翰麦坚攻门破网，于54分钟打开纪录。65分钟，辛祖于右路快放后起脚，但他的劲射中柱弹出。维拉到85分钟才锁定今场胜利，拜利接应屈坚斯的横传轻松射入，打破近1年的入球荒，助球队以2：0击败里尔，两回合计赢3：0 晋级。

阿士东维拉的8强对手，将是博洛尼亚。后者今晨于16强次回合，与罗马上演意甲内讧，要斗到加时将以4：3击败对手，两回合计以5：4淘汰「首都狼」晋级8强。

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