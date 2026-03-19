欧联｜加拉塔沙雷翼锋兰治割伤手指需闻氧气 留在利物浦接受手术

周二欧联16强次回合赛，土超劲旅加拉塔沙雷作客0:4惨负利物浦，场上出现令人心寒的一幕，加拉塔沙雷荷兰翼锋兰治（Noa Lang）在一次恐怖的意外中，不幸严重割伤手指，需即时送院并接受手术。

意外瞬间：广告板变「凶器」

事件发生在比赛期间，当时兰治在一次跑动中失去平衡，下意识地将手按在场边的广告板上以稳住身体。这个看似无伤大雅的动作，却酿成了惨剧。从现场照片及球员反应可见，兰治的拇指似乎被广告板的某个部分割伤，当场血流如注。

球员惊恐 兰治吸氧送院

兰治随即痛苦倒地，紧紧握著血肉模糊的右手。双方球员见状，均表露出极度关切的神情，医护人员亦立即冲入场内为他治理。据悉，这位26岁的荷兰国脚在场上接受了吸氧治疗，最后更需由担架抬离球场。其领队布鲁克（Okan Buruk）赛后证实，兰治已被紧急送往医院。

国家队队友：半截手指被割破

利物浦后卫、兰治的荷兰国家队队友谢利美费林邦（Jeremie Frimpong）赛后向荷兰传媒透露：「当我去查看兰治的情况时，有几个人告诉我，他的半截手指被割破，他当时非常痛苦。」加拉塔沙雷领队布鲁克在赛后记者会上表示：「他的手指问题很严重。当他送到医院后，我们才会确切知道发生了什么事。如果他需要立即在这里动手术，我们便要作出决定。」