欧联│英超6队4支16强出局 合共狂失30球 名将点出惨败原因

周三欧联16强次回合，3支出场的英超球队，只有利物浦逆转晋级，热刺和纽卡素均出局，连同周二下马的曼城及车路士，6支出战16强的英超队，有4队未能再进一步。而4支被踢走的英超队都遭遇大比数惨败，6队合共狂失30球之外，曾踢过热刺的前爱尔兰国脚安迪列特直言英超球队面对其他联赛的队伍时总是傲慢自大，随意控球和传球，还无故进行高位压逼，以致经常失守。

仅利物浦、阿仙奴晋级

3支在周三出场的英超队，只得1队晋级。利物浦凭苏保斯拉尔、艾基迪基、赖恩格云贝治和穆罕默德沙拿各入一球，主场4:0大胜加拉塔沙雷，总比数反胜4:1。热刺地头对马德里体育会，有锋将沙维西蒙斯梅开二度赢3:2，但两回合计输5:7，未能逆转。至于纽卡素作客巴塞隆拿，初段两度落后都追平，可是之后防线崩溃再失5球，最终大败2:7，总比数输3:8，同样16强止步。

4支出局 更同样大败

而周二出战的3支英超球队，只得阿仙奴击败利华古逊过关，曼城和车路士分别被皇家马德里及巴黎圣日耳门双杀，未能闯过16强。最终6支跻身欧联淘汰赛的英超队，只有枪手和红军晋级，蓝月、蓝狮、热刺和喜鹊都惨遭淘汰，是欧联历史上首次有四支同一国队球队在同一阶段一起被踢出局。

车路士欧联16强次回合出局。法新社

曼城欧联16强次回合出局。法新社

纽卡素欧联16强次回合出局。美联社

热刺欧联16强次回合出局。法新社

英超名将：全因傲慢自大!

更难堪的是，4队都以大比数惨败，纽卡素总计输3:8；曼城大败1:5；车路士负2:8；热刺则以5:7落败。6队于16强的8场比赛中，只有3胜2和7负的劣绩，各队合共入18球失30球，全方位失利。曾效力热刺和诺定咸森林等多支英超队的一代爱尔兰中场安迪列特，指英超队的问题源自态度：「我认为英超圈子对其他联赛，以及其他地方的球队，有些傲慢自大。我不知道这种态度是来自球员，教练团队还是媒体，但傲慢确实存在。」

高位逼抢齐出事

「他们参加欧战时，总觉得自己可以轻松辗压对手，随意控球传球。英超队在这几场比赛中经常很快就失守，是因为他们觉得自己可以高位逼抢，但事与缘违，当落后下就不知道怎样办。」安迪列特续指。