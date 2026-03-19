欧联│热刺录近9场首胜 将帅对英超护级充满信心 杜陀：后年重返欧战﹗

周三欧联16强次回合，热刺(Tottenham Hotspur)主场3:2击败马德里体育会(Atletico Madrid)，虽然总比数仍输5:7，但球队终止不胜颓势，录得近9场各赛事以来首胜。该队在周末英超护级大战对诺定咸森林前重回胜轨，可说相当及时，将帅都对护级战充满信心，主帅杜陀更指球队后年应可重返欧战。

欧联16强次回合，热刺主场3:2击败马德里体育会。路透社

热刺今仗共有11次中目标攻门

首回合大败2:5的热刺，今场将士用命赢3:2，虽未能扭转出局的命运，两回合计负5:7，但球队终止各赛事8场不胜走势，取得自1月尾以来首胜，总算舒一口气。这支北伦敦球队还踢出争气波，全场共有18次射门，其中11次命中目标，如果前锋把握力更佳，甚至乎有机会逆转晋级，全队交出近期最佳表现。

欧联16强次回合，热刺主场3:2击败马德里体育会。路透社

周末护级大战斗森林

而这场胜仗来得非常及时，皆因他们在周日就要迎来护级关键战，主场对身后、排17位的诺定咸森林，如果赢波就可以拉开与后者的距离至4分，相反落败就被反超面对更沉重的护级压力。球队以赢波气氛迎接护级大战，将帅都充满信心，门将古里莫维卡里奥矢言：「今场有很多积极的地方。这为接下来的比赛打下良好基础，亦给我们很大的信心。接下来的比赛相当重要，我们会付出一切，今场就是积极的开始。」

将帅对护级有信心 今场是赢波开始

今仗梅开二度的沙维西蒙斯亦表示：「我们清楚目前的处境，所以很开心在比赛中看到积极的一面。我们要团体一致，让球迷为我们感到自豪。」主教练杜陀亦指球队在最近2场取得1胜1和，取得了重大进步，很开心以强势斗森林，同时他亦有信心热刺后年就可重返欧战，「我认为后年就可以。上季球队赢得一个奖杯，给球员增加信心，如果有欧战比赛，情况完全不同。」

杜陀对护级有信心 。路透社

伤兵陆续复出 贝治华后备上阵

而热刺今仗还有3名伤兵贝治华、乌杜治和干拿加历查伤瘉复出，球队人手调动增加，对护级战大有帮助。