欧联｜利云度夫斯基再创两项欧联纪录 破美斯纪录成「球会杀手」

巴塞隆拿的波兰神锋罗拔利云度夫斯基（Robert Lewandowski）再次在欧联赛场上写下新纪录。周三欧联16强次回合巴塞罗拿对纽卡素(巴塞隆纳对纽卡索联)，37岁的罗拔个人梅开二度助巴塞主场以7:2狂数纽卡素，不仅超越了美斯（Lionel Messi），成为在欧联赛场上攻破最多不同球会龙门的球员，更创下了在欧联单场梅开二度的最年长球员纪录。

利云度夫斯基个人梅开二度助巴塞主场以7:2狂数纽卡素。路透社

41支球队成刀下魂 宾菲加最「黑仔」

今仗的对手纽卡素，成为了罗拔利云度夫斯基在欧联赛场上第41支攻破其龙门的球队，令他成功超越了美斯之前保持的40队纪录，独占欧联「球会杀手」的宝座。纵观其欧联生涯，葡超球队宾菲加是其最「喜欢」的对手，合共被他攻入了9球之多。紧随其后的是塞尔维亚的贝尔格莱德红星（7球），以及奥地利的萨尔斯堡红牛和西甲宿敌皇家马德里（各6球）。

利云度夫斯基个人梅开二度助巴塞主场以7:2狂数纽卡素。路透社

欧联16强次回合纽卡素不敌巴塞罗拿。路透社

37岁创最老梅开二度纪录

除了欧联「球会杀手」的荣誉，罗拔今仗亦以37岁零209日之龄，成为欧联历史上单场梅开二度的最年长球员，打破了由前AC米兰射手恩沙基（Filippo Inzaghi）在2010年对阵皇马时创下的纪录，当时恩沙基比现在的利云度夫斯基年轻了123天。这位波兰神锋，再次用入球证明了「年龄只是数字」这句说话。

37岁利云度夫斯基创最老梅开二度纪录。路透社

37岁利云度夫斯基创最老梅开二度纪录。路透社