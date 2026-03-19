Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联｜利云度夫斯基再创两项欧联纪录 破美斯纪录成「球会杀手」

足球世界
更新时间：12:30 2026-03-19 HKT
发布时间：12:30 2026-03-19 HKT

巴塞隆拿的波兰神锋罗拔利云度夫斯基（Robert Lewandowski）再次在欧联赛场上写下新纪录。周三欧联16强次回合巴塞罗拿对纽卡素(巴塞隆纳对纽卡索联)，37岁的罗拔个人梅开二度助巴塞主场以7:2狂数纽卡素，不仅超越了美斯（Lionel Messi），成为在欧联赛场上攻破最多不同球会龙门的球员，更创下了在欧联单场梅开二度的最年长球员纪录。

利云度夫斯基个人梅开二度助巴塞主场以7:2狂数纽卡素。路透社
利云度夫斯基个人梅开二度助巴塞主场以7:2狂数纽卡素。路透社

41支球队成刀下魂 宾菲加最「黑仔」

今仗的对手纽卡素，成为了罗拔利云度夫斯基在欧联赛场上第41支攻破其龙门的球队，令他成功超越了美斯之前保持的40队纪录，独占欧联「球会杀手」的宝座。纵观其欧联生涯，葡超球队宾菲加是其最「喜欢」的对手，合共被他攻入了9球之多。紧随其后的是塞尔维亚的贝尔格莱德红星（7球），以及奥地利的萨尔斯堡红牛和西甲宿敌皇家马德里（各6球）。

利云度夫斯基个人梅开二度助巴塞主场以7:2狂数纽卡素。路透社
利云度夫斯基个人梅开二度助巴塞主场以7:2狂数纽卡素。路透社
欧联16强次回合纽卡素不敌巴塞罗拿。路透社
欧联16强次回合纽卡素不敌巴塞罗拿。路透社

37岁创最老梅开二度纪录

除了欧联「球会杀手」的荣誉，罗拔今仗亦以37岁零209日之龄，成为欧联历史上单场梅开二度的最年长球员，打破了由前AC米兰射手恩沙基（Filippo Inzaghi）在2010年对阵皇马时创下的纪录，当时恩沙基比现在的利云度夫斯基年轻了123天。这位波兰神锋，再次用入球证明了「年龄只是数字」这句说话。

37岁利云度夫斯基创最老梅开二度纪录。路透社
37岁利云度夫斯基创最老梅开二度纪录。路透社
37岁利云度夫斯基创最老梅开二度纪录。路透社
37岁利云度夫斯基创最老梅开二度纪录。路透社

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
长者用乐悠咭「红磡去罗湖」车费最平几钱？网民出题掀热议 神人教一路线仅$4?
长者用乐悠咭「红磡去罗湖」车费最平几钱？网民出题掀热议 神人教一路线仅$4?
生活百科
2026-03-17 18:49 HKT
星岛申诉王 | 房间暗藏镜头 港情侣惨变A片主角 深圳酒店偷拍恐慌 直击职员红外线侦测
04:41
星岛申诉王 | 深圳酒店房间暗藏偷拍镜头 港情侣惨变A片主角 实测淘宝神器揾偷拍反光点
放蛇直击
6小时前
伊朗局势｜担心变越战翻版？美媒：特朗普拟达三目标后结束战事
02:13
伊朗局势｜担心变越战翻版？美媒：特朗普拟达三目标后结束战事
即时国际
5小时前
台中发生情侣倒毙浴室命案。iStock示意图
台中恐怖情侣双尸案 年轻男女全身鲜血倒毙浴室
两岸热话
15小时前
口罩商涉呃$600万百分百担保贷款 警拘6人 消息：包括董事潘焯鸿夫妇
01:12
口罩商涉呃$600万百分百担保贷款 警拘6人 消息：包括董事潘焯鸿夫妇
突发
3小时前
观塘明星海鲜酒家结业！月内连执2间 九龙区仅剩2分店 网民担忧：睇来会变历史遗物
观塘明星海鲜酒家结业！月内连执2间 九龙区仅剩2分店 网民担忧：睇来会变历史遗物
饮食
18小时前
港铁男乘客月台艳遇 两「飞来蜢」少女索联络方法 过来人点出破绽 提醒呢招长玩长有 ｜Juicy叮
港铁男乘客月台艳遇 两「飞来蜢」少女索联络方法 过来人点出破绽 提醒呢招长玩长有 ｜Juicy叮
时事热话
4小时前
租置计划重推︱房委会今年详细调研 仍有近3万公屋单位未卖出 即睇39条屋邨出售百分比
01:25
租置计划重推︱房委会今年详细调研 仍有近3万公屋单位未卖出 即睇39条屋邨出售百分比
社会
55分钟前
女星老公强奸旗下艺人被判监4年10个月 掐颈硬上施暴 露骨对话曝光：你那次射进来
女星老公强奸旗下艺人被判监4年10个月 掐颈硬上施暴 露骨对话曝光：你那次射进来
影视圈
21小时前
正义女神丨陈炜火辣床战逐格睇 性感内衣上阵丰满身材一览无遗 「激战」对手身份曝光
正义女神丨陈炜火辣床战逐格睇 性感内衣上阵丰满身材一览无遗 「激战」对手身份曝光
影视圈
22小时前