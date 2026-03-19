欧联│苏保斯拉尔踢中场又有入波 「逼宫」史洛特：教练知我钟意踢呢个位﹗

利物浦在周三欧联16强次回合主场4:0大胜加拉塔沙雷，成功克服首回合落后一球的劣势，总比数反胜4:1。为红军先开纪录的球员，就是今季大放异彩的苏保斯拉尔(Dominik Szoboszlai)，此子今仗踢中场攻守全面，数据亦显示他出任中场入球和助攻数据出众，难怪他在赛后「逼宫」主教练史洛特，直言后者知道他喜欢踢此位置。

苏保斯拉尔攻守全能 各数据出众

今场利物浦甫开赛即狂攻，初段多次具威胁的射门都未能转化入球，幸好苏保斯拉尔挺身而出，25分钟在一次角球攻势中于禁区顶左脚射地波破网，为球队揭开大胜序幕。此子今场重踢中场，踢足90分钟取得1个入球之余，还有93次触球和57次传送，其中2次是关键传球。同时他带球20次推进了182.6米，10次对抗赢7次，还8次抢回控球权，攻守两端都交足功课。

「逼宫」史洛特指自己最喜欢踢中场

这名25岁匈牙利通天老倌，今季多次因红军出现右闸荒而串演右后卫，并有不俗表现，各赛事10次踢此位置入3球，但他还是在老本行中场更在行，32场收录9入球8助攻，当中于欧联9次踢中场共累积5球4助攻，特别醒神。难怪他赛后向主教练史洛特「逼宫」：「我的确是最喜欢中场的位置，我相信主教练亦知道这件事。当然如果球队需要我踢右后卫，我都会踢。」同时此子今场的入球，是中场阿历斯麦亚里士打右路开角球，直接传地波到禁区顶，他后上左脚劲射破网，他指大家只是练习了两次，用了两分钟去演练。

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