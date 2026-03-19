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欧联｜利物浦主场派4蛋反胜加拉塔沙雷 8强恶斗PSG

足球世界
更新时间：06:59 2026-03-19 HKT
发布时间：06:59 2026-03-19 HKT

利物浦于欧联16强次回合，以4：0大胜加拉塔沙雷，两回合计以4：1反胜对手晋身8强。「红军」将与巴黎圣日耳门争入4强。

沙拿上半场补时射失12码。美联社
沙拿上半场补时射失12码。美联社
利物浦主场大胜4：0。美联社
利物浦主场大胜4：0。美联社
首回合领先的加拉塔沙雷，次回合吞4蛋出局。美联社
首回合领先的加拉塔沙雷，次回合吞4蛋出局。美联社

沙拿射失12码

首回合落后0：1的利物浦，次回合回到主场发威。上半场25分钟，麦亚里士打处理右路角球开出地波，禁区外的苏保斯拉尔冲入12码点附近第一时间起脚，为利物浦打开纪录。红军于上半场补时阶段，由苏保斯拉尔博得12码，但沙拿操刀被加拉塔沙雷门将救出。利物浦半场领先1：0，两回合计与加拉塔沙雷打成1：1平手。

利物浦下半场连入3球，沙拿均有参与入球过程，将功补过。这名埃及国脚先于51分钟助攻予艾基迪基射成2：0。两分钟后，沙拿在禁区内起脚皮挡出，赖恩格云贝治第一时间补射入网，利物浦领先至3：0。62分钟，沙拿终于取得「士哥」，他于右路轻轻推横，域斯巧妙后脚回传，沙拿再起脚弯入远柱网仔。最终利物浦以4：0大胜，两回合计以4：1反胜加拉塔沙雷晋级。红军8强将硬撼巴黎圣日耳门。

欧联8强对赛

巴黎圣日耳门vs利物浦
皇家马德里vs拜仁慕尼黑
巴塞隆拿vs马德里体育会
士砵亭vs阿仙奴

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