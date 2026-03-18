非洲国家杯｜塞内加尔指褫夺冠军决定是「非洲足球之耻」 势上诉至国际体育仲裁法庭

非洲足协周二宣布褫夺塞内加尔的非洲国家杯冠军资格，由摩洛哥补上捧杯。塞内加尔球员纷纷在社交媒体表达反对和不理解，而塞内加尔足总更以非洲的耻辱来形容今次事件，并表示会就非洲足协的判决向国际体育仲裁法庭上诉。

塞内加尔球员及足总官员对被褫夺冠军纷纷表达了愤怒及不解，后卫尼亚希迪（Moussa Niakhate）在Instagram上发布了一张自己手捧冠军奖杯的照片，并配文写道：「有本事就来拿！他们疯了！」左后卫马历迪奥夫（El Hadj Malick Diouf）亦在类似的帖文中表示：「这不是我所预料的……这东西哪儿也不会去。」

塞内加尔后卫尼亚希迪在Instagram上发布照片表示不满。尼亚希迪IG截图

塞内加尔球迷当时庆祝国家队拿冠军。法新社

塞内加尔足总秘书长苏维（Abdoulaye Seydou Sow）在接受国家电视台访问时，措辞强硬地表示：「我们不会退缩，法律在我们这边。我们觉得，那个委员会不是在执法，而是在执行命令。」他直斥CAF的决定毫无法理依据，是非洲的耻辱。

名宿质疑背后交易：国际足协主席只手遮天？

曾带领喀麦隆夺得1988年非洲杯冠军的法国名帅勒鲁瓦（Claude Le Roy），对非洲足协的决定感到震惊：「没想到两个月后会有如此的判决，发梦都想不到非洲足协会荒谬到如此地步。这件事对非洲足协的形象实在太糟糕了。」勒鲁瓦预计，塞内加尔将会向国际体育仲裁法庭（CAS）提出上诉，并相信最终能取回属于他们的冠军。

塞内加尔指褫夺冠军，球迷表示失望。法新社

事件或交体育仲裁法庭

据悉，非洲足协在最初的纪律聆讯中，仅对塞内加尔及摩洛哥的球员及官员处以罚款及禁赛，并未触及比赛结果。如今突然推翻赛果，其动机备受质疑。塞内加尔已表明会上诉，其中一个途径便是位于瑞士洛桑的国际体育仲裁法庭。这场非洲足坛的闹剧，恐怕短期内难以平息。