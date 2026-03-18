欧联｜阿迪达赞伊斯「魔法入球」 队友指没几人能像他那样射门

周二欧联16强次回合阿仙奴对利华古逊，兵工厂凭借中场伊比尔治伊斯（Eberechi Eze）的一记「世界波」打破僵局，主场以2:0击败德甲劲旅利华古逊，成功晋级8强。阿仙奴领队阿迪达（Mikel Arteta）赛后对爱将伊斯赞不绝口，称其拥有创造「魔法时刻」的能力，而这正是球会去年夏天花费6750万英镑将他从水晶宫带来的原因。

阿仙奴中场伊比尔治伊斯「世界波」打破僵局，主场以2:0击败利华古逊。路透社

全靠伊斯世界波打破僵局

今仗对阿仙奴而言，可谓一个几近完美的晚上。球队从开局便占尽优势，不断向利华古逊的龙门施压，但对方门将的出色发挥，令兵工厂迟迟未能打破僵局。直至下半场，伊斯挺身而出，在禁区边缘接应皮球后，转身凌空窝利抽射，攻破了对方的大门，射入了其个人首个欧联入球，亦为球队打开纪录。

阿迪达赛后盛赞伊斯：「我们开局打得很好，但对方的门将让他们留在了比赛中，我们需要伊斯的一个魔法时刻。他每三天就踢一场比赛，他有节奏，与队友有默契。特别是，他在有球和无球时都投入了大量活动，他在跑动的空间，持球的目的，这就是他来这里创造这种时刻的原因。」

伊斯开始与队友培养出默契。路透社

伊斯开始与队友培养出默契

阿迪达认为，伊斯今季的出色表现，源于他与队友日益增长的化学反应，以及球队上下对其踢球风格的深入理解。这位27岁的中场，今季已在各项赛事为阿仙奴上阵43次，贡献了9个入球和6次助攻。队友迪格兰赖斯（Declan Rice）亦对伊斯的射术赞誉有加：「我没见过多少球员能像他那样射门。我们需要让他更多地拿球。」

阿仙奴领队阿迪达对爱将伊斯赞不绝口，称其拥有创造「魔法时刻」的能力。路透社

目标放回周日联赛杯争冠

对于自己的致胜入球，伊斯本人则显得相当谦虚，并迅速将注意力转移到本周日对阵曼城的联赛杯决赛。「我们知道在这个阶段，无论你面对谁，都会很艰难。但我们周日还有一场比赛，所以做些准备是好事。我们想做得好，拿到那些奖杯，这是我们自赛季开始以来的目标。我们会继续努力，但愿上帝保佑，它会到来的。」