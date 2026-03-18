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欧联｜云尼斯奥斯「哭泣」庆祝 反击曼城球迷去年耻笑失落金球奖 

足球世界
更新时间：11:33 2026-03-18 HKT
发布时间：11:33 2026-03-18 HKT

周二的欧联16强次回合曼城对皇家马德里，皇马前锋云尼斯奥斯祖利亚（Vinícius Júnior）上演「王子复仇记」。他个人梅开二度，带领皇马作客以2:1击败曼城，并以总比数5:1强势晋级八强。赛后，他解释其入球后的「哭泣」庆祝动作，是为了回应上季曼城球迷对他的嘲讽。

「云尼」哭泣动作回敬曼城球迷

去年二月，当两队在欧联交手时，曼城球迷在场边展示了一幅印有其中场洛迪（Rodri）手持金球奖奖杯的横额，并配上「别再哭了」的字句，以此嘲讽在金球奖输给洛迪的云尼斯奥斯。
今仗，云尼斯奥斯将这份屈辱转化为动力。他在上半场第22分钟，冷静地操刀射入十二码，为皇马先开纪录。入球后，他先是摆出一个自信的甫士，随后靠在角球旗上，用双手做出了一个长时间的「哭泣」手势，向曼城球迷作出强而有力的反击。

今场胜仗有助重建立信心

云尼斯奥斯赛后表示：「足球就是这样，总有下一次机会。我们在这里赢了，我们晋级了八强。」电视镜头更捕捉到，他向著伊蒂哈德球场的观众，做出了4:0的手势，意指皇马当时的总比数领先。
云尼斯奥斯今仗表现活跃，除了梅开二度，下半场还有一个入球被判无效，全场共录得七次射门。他坦言，这场胜仗对球队的信心非常重要：「从赛季开始，我们踢了一些好比赛，但我们并不总能像这次一样控制比赛。我们很清楚要做什么，努力工作，把握机会，尽管我错失了很多机会！」

全靠华维迪鼓励射入12码

有趣的是，云尼斯奥斯透露，他原本希望将今仗的十二码让给费达历高华维迪（Federico Valverde）主射，因为他在首回合错失了十二码，而华维迪则在该仗上演了帽子戏法。云尼斯奥斯说：「上周我想让费迪（华维迪）去射，但他不想，结果我射失了。今天，我又叫他去射，但他作为队长给了我信心，我得以入球帮助球队。」
皇马主帅艾比路亚（Alvaro Arbeloa）赛后则淡化了门将高图尔斯（Thibaut Courtois）半场被换下的伤患疑虑，称此举仅为预防措施，希望他能赶及在周日的马德里打吡中上阵。

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