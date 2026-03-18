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欧联｜曼城20分钟起踢少个 主场不敌皇家马德里16强出局

足球世界
更新时间：07:31 2026-03-18 HKT
发布时间：07:31 2026-03-18 HKT

欧联16强大战，首回合落后0：3的曼城今晨回到主场迎战皇家马德里，20分钟就少踢一人。最终「蓝月」次回合以1：2不敌对手，两回合计输1：5出局。

贝拿度施华20分钟被逐。美联社
贝拿度施华20分钟被逐。美联社
云尼斯奥斯梅开二度。美联社
云尼斯奥斯梅开二度。美联社
曼城16强出局。美联社
曼城16强出局。美联社

首回合落后3球的曼城，开赛便试图狂攻，4分钟洛迪右路窄位起脚，被皇马门将高图尔斯挡出。但17分钟，曼城的士气即被打沉；中场贝拿度施华面对云尼斯奥斯祖利亚的起脚，在远柱护空门时用手踭挡出对方射门。经VAR翻看后，施华于20分钟被球证出示红牌逐出场，曼城踢少个，兼被判输12码；皇马由云尼斯奥斯担任刽子手，顺利为客军打开纪录。

云尼斯奥斯梅开二度

少踢一人的曼城没有放弃进攻，23分钟夏兰特接应谢利美杜古左路传中，第一时间撞射，但又被高图尔斯挡出。41分钟，同样的进攻组合，今次夏兰特就为曼城扳成1：1平手完半场。下半场曼城先后两次食诈糊，奇迹未能上演之余，补时阶段更被云尼斯奥斯再入1球，个人梅开二度。最终曼城次回合以1：2告负，两回合计输1：5，被皇马淘汰出局。

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