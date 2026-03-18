非洲国家杯｜塞内加尔罢赛遭褫夺冠军 摩洛哥递补封王

今届非洲国家杯（AFCON）决赛剧情本身已经够峰回路转，岂料相隔两个月后的今晨，突然有更意想不到的新进展。非洲足协正式宣布，由于塞内加尔在决赛中一度拒绝作赛被判违例，被褫夺冠军。该场决赛原先由塞内加尔胜出，现改判为摩洛哥以3：0取胜，摩洛哥亦因此成为今届非国杯金杯得主。

塞内加尔的冠军被褫夺。法新社

巴谦戴亚斯射失12码。法新社

塞军离场17分钟成致命伤

这宗争议源于1月18日举行的决赛。当时两军在常规时间互交白卷，及至补时阶段，主办国摩洛哥获得一个12码。塞内加尔球员不满判决并拒绝继续比赛，集体离场。尽管球赛在延误约17分钟后恢复，当时摩洛哥球星巴谦戴亚斯射失12码，塞内加尔随后更凭柏比古尔于加时建功赢得比赛，但「离场」一举已埋下被判负的伏线。

引用82及84条 判塞内加尔自动弃权

摩洛哥足协（FRMF）事后向非洲足协提出申诉。非洲足协在声明中表示，塞内加尔队的行为违反了赛事规例第82条，即「球队在未得裁判许可下拒绝比赛或提早离场，将被视为落败并取消参赛资格」。根据第84条补充，违反上述规定的球队将被淘汰，且该场比赛结果将记录为0：3。因此，塞内加尔被裁定在决赛中「自动弃权」，冠军头衔转归摩洛哥。