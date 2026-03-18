欧联｜车路士主场输0：3嘘声四起 两回合计2：8大败予PSG

欧联16强次回合，首回合落后2：5的车路士，回到主场面对巴黎圣日耳门。但「蓝战士」开赛15分钟便连失两球，最终以0：3告负，两回合计大败2：8出局。这不仅是车路士欧战史上最惨的大败，亦令他们成为史上第3支在欧洲赛一圈对垒内失8球的英超队。

车路士主场大败出局。美联社

车路士两回合计2：8不敌巴黎圣日耳门。美联社

PSG下一轮对手是利物浦和加拉塔沙雷的胜方。美联社

车路士次回合以0：3告负。美联社

开赛仅 6 分钟，车路士后卫马马度沙亚面对对方门将大脚开出死球，控下皮球时控到身后，被 PSG的基华拉斯基利亚冲前抢得先机，近门起左脚射入先开纪录。15分钟，车路士中场摩西斯卡些度在中场中路失掉控球权，PSG随即反击，最终巴特利巴高拿以右脚脚面射入远柱网负，助客军领先2：0完半场。

车迷半场高呼前班主名字

半场结束时，史丹福桥球场一片嘘声，「车迷」甚至高呼前班主阿巴莫域治（Roman Abramovich）的名字，向在包厢观战的现任管理层表达不满。换边后，罗仙尼亚于60分钟先后换走高尔彭马、安素费南迪斯及祖奥柏度等主力。PSG 则由19岁小将辛尼马约鲁于62分钟建功，锁定3：0胜局。

车路士的噩梦在补时阶段延续，后卫查洛巴因重伤需由担架抬离场。由于换人名额已满，车路士只能以十人应战完成余下时间。最终车路士两回合计以2：8大败，晋级的PSG 8强对手将是利物浦与加拉塔沙雷的胜方。