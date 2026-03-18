欧联｜波杜基林特「黑马神话」告终 首回合领先3球 次回合倒输5球

波杜基林特今季欧联神奇之旅，以最惨烈的方式结束。这支挪威球队于欧联16强首回合，以3：0领先士砵亭，以为晋级在望，岂料他们次回合作客出征惨败，法定时间失3球进入加时，最终以0：5告负，两回合计以3：5出局。

波杜基林特的噩梦，由34分钟开始，士砵亭凭干卡路伊拿斯奥头槌建功打开纪录；波杜基林特的上半场基本上只能防守，唯一极具威胁的埋门，是比奥杜夫接应角球头槌攻门中楣，半场落后0：1。

波杜基林特的噩梦由34分钟开始。美联社

波杜基林特以最惨烈的方式出局。美联社

士砵亭上演惊天大逆转。美联社

79分钟输12码被扳平

下半场士砵亭火力全开，61分钟路尔斯苏亚雷斯接应直线，再地波助攻柏度干卡维斯，后者第一时间起脚破网，再收窄总比数的差距。79分钟，波杜基林特再收坏消息，经VAR翻看后，判定后卫比约简在禁区内判手球输12码；士砵亭由路尔斯苏亚雷斯操刀极刑中鹄，将总比数追成3：3完法定时间，双方进入加时。

进入加时后，体力透支的波杜基林特未能止血。加时开赛仅2分钟，麦斯阿拿奥祖在禁区内起脚破网，助士砵亭反超前总比数。121分钟，尼尔在右路窄位抽近柱网顶入，为士砵亭奠胜兼埋斋。波杜基林特次回合以0：5惨败，两回合计反负3：5，神奇之旅告一段落。