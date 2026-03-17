落选惊魂│安察洛堤直播点兵漏读名字 祖奥柏度：心里顿时一沉
更新时间：21:34 2026-03-17 HKT
发布时间：21:34 2026-03-17 HKT
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巴西国家队主帅安察洛堤（Carlo Ancelotti）于本周一透过电视直播，公布「森巴兵团」3月国际赛档期的26人大军名单，期间却罕有地摆出大乌龙。该名意大利籍教头在宣读名单时，意外漏读了效力车路士的锋将祖奥柏度（Joao Pedro），令这名24岁球星一度以为自己名落孙山，饱受一场「落选」虚惊。
事发于周一的直播记者会上，安察洛堤逐一读出入选国脚的名字，但念出25人后便告停止，独漏了祖奥柏度。然而，直播画面的背景屏幕上，却清晰显示著该名车路士前锋的照片与姓名。在名单宣读毕数分钟后，巴西国家队总监洛迪高卡坦奴（Rodrigo Caetano）随即上前提醒，安帅才惊觉自己不慎漏报了一名球员。
一度以为名落孙山
安察洛堤立刻为失误致歉，并澄清绝非有意略过这名年轻前锋。他对著现场传媒举手示意并说道：「抱歉，我漏读了车路士的祖奥柏度。」
在确认顺利保住国家队席位后，祖奥柏度随后接受了巴西电视台的访问，重提观看这场波折重重的直播时的感受。被问及名字遭漏读一刻的反应，他说：「每次获国家队征召，感觉都犹如第一次般，心里总是七上八下。当他（安察洛堤）读毕整份名单时，我心头一震，顿时一沉暗叫：『糟了！我落选了！』」
每次入选仍感雀跃
不过，这场噩梦很快便迎来转机。「之后身边所有人开始疯狂致电给我，我起初完全摸不著头脑，不知道发生了甚么事……待我回过神来才猛然醒觉：『天啊，我入选了，我入选了！』哈哈。」
经历完这场虚惊，祖奥柏度坦言对披上黄色战衣的热情丝毫未减：「从首次入选国家队至今，这种忐忑与期盼的心情从未改变。我感到非常雀跃，现时我正处于人生中一个极具意义的阶段。接下来我将会全力以赴，协助球队在接下来的赛事中击退法国及克罗地亚。」
3月国际赛巴西国家队 26 人名单
|位置
|球员姓名
|现效力球会
|守门员
|艾利臣
|Alisson Becker
|利物浦 (英超)
|艾达臣摩拉斯
|Ederson Moraes
|费伦巴治 (土超)
|宾度
|Bento
|艾纳斯 (沙特联)
|后卫
|马昆奴斯哥利亚
|Marquinhos Correa
|巴黎圣日耳门 (法甲)
|加比尔马加希斯
|Gabriel Magalhaes
|阿仙奴 (英超)
|基尔臣比尔马
|Gleison Bremer
|祖云达斯 (意甲)
|罗渣伊宾尼斯
|Roger Ibanez
|艾阿里 (沙特联)
|利奥彭利拿
|Leo Pereira
|法林明高 (巴甲)
|丹尼路
|Danilo
|法林明高 (巴甲)
|阿历士辛度
|Alex Sandro
|法林明高 (巴甲)
|杜格拉斯山度士
|Douglas Santos
|辛尼特 (俄超)
|韦斯利
|Wesley
|罗马 (意甲)
|中场
|卡斯米路
|Casemiro
|曼联 (英超)
|法宾奴
|Fabinho
|艾查捷拉 (沙特联)
|安德列山度士
|Andrey Santos
|车路士 (英超)
|丹尼路
|Danilo
|保地花高 (巴甲)
|加比尔沙拉
|Gabriel Sara
|加拉塔沙雷 (土超)
|前锋
|云尼斯奥斯祖利亚
|Vinicius Jr.
|皇家马德里 (西甲)
|拉芬夏
|Raphinha
|巴塞隆拿 (西甲)
|安迪历
|Endrick
|里昂 (法甲)
|加比尔马天尼利
|Gabriel Martinelli
|阿仙奴 (英超)
|马菲奥斯根夏
|Matheus Cunha
|曼联 (英超)
|祖奥柏度
|Joao Pedro
|车路士 (英超)
|路易斯轩历基
|Luiz Henrique
|辛尼特 (俄超)
|伊戈泰亚高
|Igor Thiago
|宾福特 (英超)
|雷恩
|Rayan
|般利茅夫 (英超)
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