落选惊魂│安察洛堤直播点兵漏读名字 祖奥柏度：心里顿时一沉

巴西国家队主帅安察洛堤（Carlo Ancelotti）于本周一透过电视直播，公布「森巴兵团」3月国际赛档期的26人大军名单，期间却罕有地摆出大乌龙。该名意大利籍教头在宣读名单时，意外漏读了效力车路士的锋将祖奥柏度（Joao Pedro），令这名24岁球星一度以为自己名落孙山，饱受一场「落选」虚惊。

事发于周一的直播记者会上，安察洛堤逐一读出入选国脚的名字，但念出25人后便告停止，独漏了祖奥柏度。然而，直播画面的背景屏幕上，却清晰显示著该名车路士前锋的照片与姓名。在名单宣读毕数分钟后，巴西国家队总监洛迪高卡坦奴（Rodrigo Caetano）随即上前提醒，安帅才惊觉自己不慎漏报了一名球员。

一度以为名落孙山

安察洛堤立刻为失误致歉，并澄清绝非有意略过这名年轻前锋。他对著现场传媒举手示意并说道：「抱歉，我漏读了车路士的祖奥柏度。」

在确认顺利保住国家队席位后，祖奥柏度随后接受了巴西电视台的访问，重提观看这场波折重重的直播时的感受。被问及名字遭漏读一刻的反应，他说：「每次获国家队征召，感觉都犹如第一次般，心里总是七上八下。当他（安察洛堤）读毕整份名单时，我心头一震，顿时一沉暗叫：『糟了！我落选了！』」

每次入选仍感雀跃

不过，这场噩梦很快便迎来转机。「之后身边所有人开始疯狂致电给我，我起初完全摸不著头脑，不知道发生了甚么事……待我回过神来才猛然醒觉：『天啊，我入选了，我入选了！』哈哈。」

经历完这场虚惊，祖奥柏度坦言对披上黄色战衣的热情丝毫未减：「从首次入选国家队至今，这种忐忑与期盼的心情从未改变。我感到非常雀跃，现时我正处于人生中一个极具意义的阶段。接下来我将会全力以赴，协助球队在接下来的赛事中击退法国及克罗地亚。」

3月国际赛巴西国家队 26 人名单