Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

落选惊魂│安察洛堤直播点兵漏读名字 祖奥柏度：心里顿时一沉

足球世界
更新时间：21:34 2026-03-17 HKT
发布时间：21:34 2026-03-17 HKT

巴西国家队主帅安察洛堤（Carlo Ancelotti）于本周一透过电视直播，公布「森巴兵团」3月国际赛档期的26人大军名单，期间却罕有地摆出大乌龙。该名意大利籍教头在宣读名单时，意外漏读了效力车路士的锋将祖奥柏度（Joao Pedro），令这名24岁球星一度以为自己名落孙山，饱受一场「落选」虚惊。

事发于周一的直播记者会上，安察洛堤逐一读出入选国脚的名字，但念出25人后便告停止，独漏了祖奥柏度。然而，直播画面的背景屏幕上，却清晰显示著该名车路士前锋的照片与姓名。在名单宣读毕数分钟后，巴西国家队总监洛迪高卡坦奴（Rodrigo Caetano）随即上前提醒，安帅才惊觉自己不慎漏报了一名球员。

一度以为名落孙山

安察洛堤立刻为失误致歉，并澄清绝非有意略过这名年轻前锋。他对著现场传媒举手示意并说道：「抱歉，我漏读了车路士的祖奥柏度。」

在确认顺利保住国家队席位后，祖奥柏度随后接受了巴西电视台的访问，重提观看这场波折重重的直播时的感受。被问及名字遭漏读一刻的反应，他说：「每次获国家队征召，感觉都犹如第一次般，心里总是七上八下。当他（安察洛堤）读毕整份名单时，我心头一震，顿时一沉暗叫：『糟了！我落选了！』」

每次入选仍感雀跃

不过，这场噩梦很快便迎来转机。「之后身边所有人开始疯狂致电给我，我起初完全摸不著头脑，不知道发生了甚么事……待我回过神来才猛然醒觉：『天啊，我入选了，我入选了！』哈哈。」

经历完这场虚惊，祖奥柏度坦言对披上黄色战衣的热情丝毫未减：「从首次入选国家队至今，这种忐忑与期盼的心情从未改变。我感到非常雀跃，现时我正处于人生中一个极具意义的阶段。接下来我将会全力以赴，协助球队在接下来的赛事中击退法国及克罗地亚。」

3月国际赛巴西国家队 26 人名单

位置 球员姓名     现效力球会
守门员 艾利臣 Alisson Becker 利物浦 (英超)
  艾达臣摩拉斯 Ederson Moraes 费伦巴治 (土超)
  宾度 Bento 艾纳斯 (沙特联)
后卫 马昆奴斯哥利亚 Marquinhos Correa 巴黎圣日耳门 (法甲)
  加比尔马加希斯 Gabriel Magalhaes 阿仙奴 (英超)
  基尔臣比尔马 Gleison Bremer 祖云达斯 (意甲)
  罗渣伊宾尼斯 Roger Ibanez 艾阿里 (沙特联)
  利奥彭利拿 Leo Pereira 法林明高 (巴甲)
  丹尼路 Danilo 法林明高 (巴甲)
  阿历士辛度 Alex Sandro 法林明高 (巴甲)
  杜格拉斯山度士 Douglas Santos 辛尼特 (俄超)
  韦斯利 Wesley 罗马 (意甲)
中场 卡斯米路 Casemiro 曼联 (英超)
  法宾奴 Fabinho 艾查捷拉 (沙特联)
  安德列山度士 Andrey Santos 车路士 (英超)
  丹尼路 Danilo 保地花高 (巴甲)
  加比尔沙拉 Gabriel Sara 加拉塔沙雷 (土超)
前锋 云尼斯奥斯祖利亚 Vinicius Jr. 皇家马德里 (西甲)
  拉芬夏 Raphinha 巴塞隆拿 (西甲)
  安迪历 Endrick 里昂 (法甲)
  加比尔马天尼利 Gabriel Martinelli 阿仙奴 (英超)
  马菲奥斯根夏 Matheus Cunha 曼联 (英超)
  祖奥柏度 Joao Pedro 车路士 (英超)
  路易斯轩历基 Luiz Henrique 辛尼特 (俄超)
  伊戈泰亚高 Igor Thiago 宾福特 (英超)
  雷恩 Rayan 般利茅夫 (英超)

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
八达通大派$400增值额！简单2步登记即赚$100 消费满额再赚$300（即睇领取教学）
八达通大派$400增值额！简单2步登记即赚$100 消费满额再赚$300（即睇领取教学）
生活百科
8小时前
中电节能家电更换计划｜3类人可获$2,700资助换电器！长生津长者都有份
中电节能家电更换计划｜3类人可获$2,700资助换电器！长生津长者都有份
生活百科
2026-03-16 19:32 HKT
金钟太古广场天一酒楼结业！一笼虾饺索价近$90 网民：预任人宰割，但食物超好吃
金钟太古广场天一酒楼结业！一笼虾饺索价近$90 网民：预任人宰割，但食物超好吃
饮食
8小时前
升级并校︱蔡若莲：15间官津小学收生不足16人 将获派0班 (附学校名单)
升级并校︱蔡若莲：15间官津小学收生不足16人 将获派0班 (附学校名单)
教育新闻
7小时前
堕楼女生由救护车送院抢救。蔡楚辉摄
00:40
珍惜生命｜粉岭16岁女学生校园堕楼 送院抢救
突发
11小时前
何伯拟认罪，何太则打算不认罪接受审讯。黄巧儿摄
01:17
何伯何太互殴案 何伯拟认罪5.6答辩 官称大机会判监 何太拟不认罪明年2月审 申回内地居住遭拒
社会
11小时前
李海铜是谁？《卧底娇娃》马贯东女友仙气爆棚一夜爆红 「艺训班班花」童年照证由细靓到大
李海铜是谁？《卧底娇娃》马贯东女友仙气爆棚一夜爆红 「艺训班班花」童年照证由细靓到大
影视圈
1小时前
青年油塘站职员面前「跨栏」跳闸走佬！嚣张逃票轰动全网 乘客吓呆：好癫 港铁报警｜Juicy叮
青年油塘站职员面前「跨栏」跳闸走佬！嚣张逃票轰动全网 乘客吓呆：好癫 港铁报警｜Juicy叮
时事热话
8小时前
谢贤结婚珍贵画面翻Hit 前「靓绝TVB花旦」性感过狄波拉美到发光 遭周润发推撞够经典
谢贤结婚珍贵画面翻Hit 前「靓绝TVB花旦」性感过狄波拉美到发光 遭周润发推撞够经典
影视圈
40分钟前
前TVB上位小花11年婚姻亮红灯？与老公合照绝迹晒母子合照泄心声：只有我一个人在努力
前TVB上位小花11年婚姻亮红灯？与老公合照绝迹晒母子合照泄心声：只有我一个人在努力
影视圈
11小时前