欧联│英超队16强成绩差与实力无关？ 赛程太密休息不足 平均3.97日踢一场

欧联16强次回合今明两天上演，6支英超队要收复首回合2和4负的失地，逆转晋级8强，难度非常大。数据显示，英超队在首回合集体低迷，或许与实力无关，而是赛程太密频没有休息。6队自去年11月起，合共踢了175场比赛，平均每3.97日就要踢一场，其对手们平均4.60日一战，加上其他联赛有冬歇期，联赛强度亦较低，交手时明显在体力上占优。

6支英超队平均3.97日踢一场

英国媒体《The Athletic UK》深入分析欧联16强中，6支英超队和其对手的情况，发现各队的赛程非常频密，有理由相信成为6队于首回合仅得2和4负的原因。自去年11月18日最后一个国际赛期起，6支英超队合共踢了175场比赛，而6队的对手就参加了152场赛事，相差23场。英超队由上个国际赛期起计算，平均每3.97场踢一场比赛，对手们平均4.60日一战，相差甚远。

纽卡素最频密 3.61日一战

6支英超队中，纽卡素是赛程曼频密的一队，期间踢了32场，平均每3.61日一场，未曾试过有7天的完整休息期，难怪未能连贯交出好表现。再者英超没有冬歇期，圣诞新年更加开快车，令球员们累积疲劳，利物浦的对手加拉塔沙雷有27日歇冬假；阿仙奴对手利华古逊亦有21日；车路士对家巴黎圣日耳门则有15日。而各地联赛亦会为参加欧联的球队更改赛程，法甲赛会刚周末推迟对南特的联赛，有足足5日的时间去备战今场对车路士。

欧联前夕强队经常互撼

反观英超赛会不但没有迁就欧战，还经常在欧联举行前安排大战，刚周末车路士就要硬撼同样踢欧联的纽卡素，利物浦亦要与热刺火并。赛程因为影响，英超队在欧联16强首回合集体「倒车」。