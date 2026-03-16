皇家马德里｜「靓到令人反感」 普斯卡斯曾孙女凭美貌成网红

匈牙利足球传奇普斯卡斯（Ferenc Puskas）的曾孙女安妮普斯卡斯（Ane Puskas），近年凭借其惊人美貌，在社交媒体上迅速走红，成为一位备受瞩目的模特儿及网红。然而，人红是非多，这位名宿后人竟因「太过美丽」，而遭到部分网民的「攻击」，认为她的成功全凭其吸引人的外貌。

匈牙利足球传奇普斯卡斯。皇家马德里官方网站图片

名宿后人光环 惹网民妒忌

安妮普斯卡斯是皇家马德里及匈牙利传奇球星普斯卡斯的曾孙女。根据其Instagram简介，她现时在西班牙的华伦西亚及圣塞巴斯提安两地生活。她的曾祖父虽然是匈牙利史上最伟大的球员，但其大部分职业生涯都在西班牙度过，为皇家马德里在262场比赛中攻入242球，至今仍是皇马队史射手榜第六位，入球率仅次于C朗拿度。

美貌成「原罪」？ 网民：靓到令人反感

普斯卡斯当年凭借精湛球技在球场上发光发亮，如今他的曾孙女则凭借出众外貌，在网络世界吸引了无数目光。安妮在社交媒体上，经常分享其时尚、生活及旅游的点滴，并与多个品牌合作，但这却引来部分网民的非议。网民批评安妮之所以能获得这些合作机会，全因其「吸引人的体格」及「太过美丽」，甚至有网民留言表示，对她的美貌感到「被冒犯」。

粉丝力撑：优雅的公主

尽管面对负面评论，但支持安妮的声音显然更为强大。在她的Instagram帖文下，总能看到大量赞美的留言。在其中一则为水疗中心宣传的帖文中，一位粉丝写道：「多么优雅的女士，纯粹的魅力。」另一位则表示：「不可能更美丽了。」亦有粉丝称赞她是「优雅的公主」，甚至有人夸张地说：「你美得不真实，这不可能。」

安妮的社交媒体粉丝数量持续增长，除了分享自己的生活，她亦不时会分享关于其曾祖父在球场内外的故事，让新一代的球迷，能以另一种方式，认识这位一代球王的传奇。

