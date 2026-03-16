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英超｜般奴费南迪斯破碧咸纪录 成曼联单季英超助攻王

足球世界
更新时间：11:27 2026-03-16 HKT
发布时间：11:27 2026-03-16 HKT

曼联中场核心般奴费南迪斯（Bruno Fernandes）再次证明其不可或缺的价值。在周三英超主场以3:1击败阿士东维拉的关键战役中，这位葡萄牙国脚交出两次助攻，不仅带领球队全取三分，巩固了联赛第三的位置，更一举打破了由球会传奇「万人迷」碧咸（David Beckham）保持了长达26年的单季英超助攻纪录。

般奴2次助攻助曼联取胜

现年31岁的般奴费南迪斯，今仗先是助攻卡斯米路（Casemiro）为球队先开纪录，在被对方追平后，又为马菲奥斯根夏（Matheus Cunha）送上助攻，再次超出比分，最终由施斯高（Benjamin Sesko）锦上添花，锁定胜局。

英超单季16次助攻创红魔队史

凭借这两次助攻，般奴费南迪斯本赛季在英超的助攻总数已累积至16次，超越了碧咸在1999-2000赛季为曼联创下的15次单季英超助攻纪录，正式成为红魔队史上的「单季英超助攻王」。除了惊人的助攻数，他今季在27场联赛中亦攻入了7球，其重要性不言而喻。

下一步破曼联史上助攻王纪录

自2020年从士砵亭加盟曼联以来，般奴费南迪斯已在319场比赛中，为球队贡献了105个入球和103次助攻。以他目前的状态，外界普遍认为他将有望超越碧咸为曼联留下的122次总助攻纪录。
今场胜仗，令由看守领队卡域克（Michael Carrick）带领的曼联，将与第四位的维拉的积分差距拉开至三分，在争夺下届欧联资格的路上，占据了更有利的位置。

曼联球员英超单季助攻纪录
排名    球员     球季    助攻    上阵
1    般奴费南迪斯    2025-26    16次    27次
2    碧咸    1999-00    15次    31次
3    拿尼    2010-11    14次    33次
4    华伦西亚    2011-12    13次    27次
4    碧咸    1997-98    13次37次

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