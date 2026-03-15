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英超｜16岁73日多文助阿仙奴奠胜 打破英超最年轻入球者纪录

足球世界
更新时间：06:23 2026-03-15 HKT
发布时间：06:23 2026-03-15 HKT

阿仙奴昨晚于英超迎战爱华顿，凭多文于补时最后一击入球奠胜，以2：0破敌。多文以16岁73日之龄，打破英超最年轻入球者纪录。阿仙奴还趁尾场曼城和波失分，将榜首优势拉开至9分。

阿仙奴今场后防险象环生，17分钟爱华顿前锋杜韦麦尼尔近门起脚，被「兵工厂」守将卡拉费奥利飞身后脚挡出；及后麦尼尔再有一次于禁区边烫射，但皮球中柱弹出，弹中近门欲补中的队友伊利文尼戴耶，皮球反弹向门框但仅仅柱边出界。31分钟，达斯贝利贺尔在禁区顶起脚，被阿仙奴门将大卫拉耶飞身扑出。两军半场互无纪录。

约基利斯助阿仙奴开纪录。美联社
约基利斯助阿仙奴开纪录。美联社
多文创造历史。美联社
多文创造历史。美联社
多文带足半场射入空门，为阿仙奴奠胜。美联社
多文带足半场射入空门，为阿仙奴奠胜。美联社

阿仙奴末段入两球

下半场49分钟阿仙奴再凭拉耶力保不失，爱华顿一次左路角球，比图比东卡近门接应皮球，转身随即起脚，但被拉耶于白界线前用脚挡出。阿仙奴的攻势较零星，64分钟伊比尔治伊斯于右路K角位附近起左脚烫射，仅仅柱边出界，算是他们较有威胁的攻势。但到末段兵工厂连入两球惊险赢出，89分钟，阿仙奴右路传中，爱华顿门将比克福特出迎欲拦皮球但判断失误打空气，最终阿仙奴由约基利斯射入空门打开纪录。

曼城和波 阿仙奴拉开至领先9分

97分钟，则成为小将多文的表演时间。爱华顿最后一击获得角球，比克福特亦上前助攻，但皮球被阿仙奴解围后，多文快一步将皮球点前过一人，之后再于中场线扭过最后一名爱华顿球员，带足半场完成破纪录一刻。多文以16岁73日之龄，打破英超最年轻入球者纪录；阿仙奴亦凭这个入球以2：0击败爱华顿，全取3分。阿仙奴赛后以21胜7和3负得70分排榜首；次席的曼城作客以1：1赛和韦斯咸失分，令阿仙奴的榜首优势拉开至9分。爱华顿则以12胜7和11负得43分，排在第8位。

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