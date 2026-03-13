爱知·名古屋亚运会｜港队男女足确认获亚运资格 女足主教练列卡度乐见挑战高水平赛事
更新时间：16:45 2026-03-13 HKT
发布时间：16:45 2026-03-13 HKT
早前有传指今届爱知名古屋亚运会用改制关系，与U23亚洲杯和女足亚洲杯挂勾，使港队男女子代表队或无缘今届亚运会，而在经过中国香港足球总会和赛会沟通交涉后，12日确认港队男女子足球代表队获出战亚运资格，女足主帅列卡度受访指乐见再获机会挑战高层级赛事，并透露已安排热身赛练兵。
女足主帅列卡度乐见再战高水平赛事
港队男女子足球代表队亚运资格历经一番周旋终获确认，港队女足主帅列卡度周五出席港会7人足球赛抽籖前接受访问，他坦言之前一直未有收到通知的确有担心过无法出战：「因为已经很早开始准备工作，在一直未收到确认资格时的确有点担心，但都很有信心可以出战，所以收到确认时真的很好。」列卡度也表示有机会出战亚运对本地女足意义重大：「参加亚运会令女足可以在大型比赛亮相，并与更强更顶尖的队伍交乎，这对女足的成长非常关键，也可以有助提升形象和支持。」他亦透露已在4、6月的国际赛期安排热身赛，也希望可以约到像日本和韩国的球队练兵。
仁足社中坚兼港队女足队长马泽纯也表示收到消息很兴奋，也一直和团队在准备亚运，她也表示眼见其他他代表队的实力变得更强，因此也希望可以尽力表现出最好和争取好的成绩：「之前喺AFC都见到每一队实力都强咗好多，所以我哋都知嚟紧每场都系一场硬仗，希望我哋喺呢个亚运都踢得好啲。」
记者/摄影：魏国谦
