Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港会7人足球赛｜比拿美现身港会七人足球赛抽签 首访香港深刻感受本地足球热情

足球世界
更新时间：15:54 2026-03-13 HKT
发布时间：15:54 2026-03-13 HKT

港会渣打七人足球赛今年5月22-24日盛大举行，今年同样云集来自不同联赛的劲旅参赛外，港队男子代表队亦会出击争标，周五（13日）在香港足球会举行抽签仪式，更邀请到曾效力英超纽卡素、利物浦、曼城等多支劲旅的威尔斯名宿兼领队的比拿美(Craig Bellamy)作抽签嘉宾。

港队男子队撼英超球会韦斯咸

今届赛事除了有上届冠军的荷甲球队阿尔克马尔和亚军的白礼顿外，也有同样是英超的韦斯咸、列斯联和阿士东维拉，亦有苏超的格拉斯哥流浪以及日职的横滨水手等出战，另外港超队伍东区和标准流浪亦有代表出战。而港足则被抽入A组，同组会对上阿尔克马尔、韦斯咸及港会队长选手队。女子组方面，上届冠军杰志抽到B组，并再撼上届决赛碰头的威尔斯球会域斯咸，同组亦有港会队长选手队及香港足总选手队。

比拿美首度访港感受到香港足球热情

而首次访港的比拿美表示以前已经对香港很感兴趣，他也表示一切的事物也令他感兴趣和好奇，例如港会的球场在马场中间，比拿美也特别感受到香港的足球热情：「酒店的人会一直想要我的签名，虽然我知道这里对足球的热爱不应该会令我太意外，但我还是对于这里的热情感到惊喜，球迷们也有一些我很久没看到的球衣，令我感到受欢迎和很特别。」比拿美也希望表来可以见到更加多威尔斯球员出现在英超的舞台上，他也表示月底的世界杯欧洲区附加赛是最为重要的一战。

抽签结果如下:

男子组

A组：港队、阿尔克马尔、韦斯咸、港会队长选手队

B组：港会、白礼顿、列斯联、新加坡足球会

C组：东区、阿士东维拉、拉恩、新加坡木球会

D组：标准流浪、格拉斯哥流浪、横滨水手、友谊联选手队

女子组

A组：仁足社、港会、浦和红钻、Eastern Thunder

B组：杰志、域斯咸、港会队长选手队、香港足总选手队

记者/摄影：魏国谦

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
影视圈
2小时前
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
生活百科
22小时前
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
时事热话
2026-03-12 11:22 HKT
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
2026-03-12 08:00 HKT
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
时事热话
2026-03-12 16:50 HKT
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
时事热话
2026-03-12 14:48 HKT
廖本怀辞世享年96岁 首位华人政务司 「华富邨之父」为公屋设计独立厕厨
01:32
廖本怀辞世享年96岁 首位华人政务司 「华富邨之父」为公屋设计独立厕厨
政情
5小时前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
2026-03-12 08:00 HKT
黎耀祥胞兄因英女王、安倍晋三、特朗普缺席案件身份曝光 奇案引网民热议黎氏家族
02:03
黎耀祥胞兄因英女王、安倍晋三、特朗普缺席案件身份曝光 奇案引网民热议黎氏家族
影视圈
5小时前
伊朗打击精准度明显提高，很可能是已获得中国「北斗」卫星导航系统的权限。（美联社）
伊朗局势｜伊朗导弹突变神准　情报揭疑转用中国「北斗」导航
即时国际
8小时前