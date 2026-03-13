港会7人足球赛｜比拿美现身港会七人足球赛抽签 首访香港深刻感受本地足球热情

港会渣打七人足球赛今年5月22-24日盛大举行，今年同样云集来自不同联赛的劲旅参赛外，港队男子代表队亦会出击争标，周五（13日）在香港足球会举行抽签仪式，更邀请到曾效力英超纽卡素、利物浦、曼城等多支劲旅的威尔斯名宿兼领队的比拿美(Craig Bellamy)作抽签嘉宾。

港队男子队撼英超球会韦斯咸

今届赛事除了有上届冠军的荷甲球队阿尔克马尔和亚军的白礼顿外，也有同样是英超的韦斯咸、列斯联和阿士东维拉，亦有苏超的格拉斯哥流浪以及日职的横滨水手等出战，另外港超队伍东区和标准流浪亦有代表出战。而港足则被抽入A组，同组会对上阿尔克马尔、韦斯咸及港会队长选手队。女子组方面，上届冠军杰志抽到B组，并再撼上届决赛碰头的威尔斯球会域斯咸，同组亦有港会队长选手队及香港足总选手队。

比拿美首度访港感受到香港足球热情

而首次访港的比拿美表示以前已经对香港很感兴趣，他也表示一切的事物也令他感兴趣和好奇，例如港会的球场在马场中间，比拿美也特别感受到香港的足球热情：「酒店的人会一直想要我的签名，虽然我知道这里对足球的热爱不应该会令我太意外，但我还是对于这里的热情感到惊喜，球迷们也有一些我很久没看到的球衣，令我感到受欢迎和很特别。」比拿美也希望表来可以见到更加多威尔斯球员出现在英超的舞台上，他也表示月底的世界杯欧洲区附加赛是最为重要的一战。

抽签结果如下:

男子组

A组：港队、阿尔克马尔、韦斯咸、港会队长选手队

B组：港会、白礼顿、列斯联、新加坡足球会

C组：东区、阿士东维拉、拉恩、新加坡木球会

D组：标准流浪、格拉斯哥流浪、横滨水手、友谊联选手队

女子组

A组：仁足社、港会、浦和红钻、Eastern Thunder

B组：杰志、域斯咸、港会队长选手队、香港足总选手队

记者/摄影：魏国谦