爱知‧名古屋亚运会｜港足确认获第20届亚洲运动会参赛资格

足球世界
更新时间：17:26 2026-03-12 HKT
发布时间：17:26 2026-03-12 HKT

中国香港足球总会（足总）昨日收到亚洲奥林匹克理事会正式通知，确认中国香港男子及女子足球代表队获准参加爱知‧名古屋第 20 届亚洲运动会。

港队于上届杭州亚运历史性打入4强。星岛资料图片
港队(右)于杭州亚运4强不敌日本。网上图片
随着资格获得确认，代表队可按原定计划展开备战。 中国香港足球总会主席霍启山表示，足总一直就代表队参与今届亚运会的安排与相关单位沟通协调，得悉最终能够成行，我们感到非常高兴，并欢迎亚洲奥林匹克理事会的决定。这对香港足球发展及球员在大型赛事中累积经验均有正面作用；同时感谢港协暨奥委会的积极协调，足总团队会继续全力推进备战工作。 
而港队于上届杭州亚运会男子足球赛事，于8强爆冷以1:0击败夺金热门球队之一的伊朗，历史性打入4强，虽然最后于4强以0:4不敌日本出局，仍然创下港队于亚运男子足球赛事的最佳成绩。

