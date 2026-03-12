欧联｜阿仙奴下半场45秒闪电失守 阿迪达批球员无视赛前警告

阿仙奴在欧联16强首回合 1：1 逼和利华古逊，领队阿迪达赛后赞扬球队在落后时展现的稳定性。但他对于下半场开赛仅45秒便因失误导致失守感到非常不满，直言球员无视了赛前的战术警告。

阿迪达透露，教练团早已发现利华古逊在德甲频繁使用开波即「闪电」进攻套路，并向队员展示了相关影像资料。然而，阿仙奴下半场开赛即「断片」，先被对方完成威胁头槌，随后更在角球防守中走甩对方队长安特列治导致失守。阿迪达对此表示：「我们在下半场开局做了完全相反的事情（没能加强施压）。我们对开球细节关注不足，赛前明明讨论过，我们为此付出了代价。」

阿迪达对球队下半场闪电失波感到失望。美联社

阿迪达在比赛中多番向球员提场。美联社

夏维斯今场为阿仙奴保住不败之身。美联社

赞后备奇兵救世

虽然对先失球感到沮丧，但阿迪达对两位后备球员的表现赞不绝口。马度基（Noni Madueke）入替后立即改变了比赛节奏，并在比赛末段博得12码；重返成名地的夏维斯（Kai Havertz）则顶住压力操刀射入。阿迪达感叹：「足球总是有这种奇妙的故事，夏维斯主射12码时非常冷静，这对我们极其重要。」

展望次回合，阿迪达强调目前晋级机会仍是五五波，但拥有主场优势将是关键：「我们现在需要酋长球场的球迷展现出最佳状态，助我们一臂之力。」