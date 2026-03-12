Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联｜阿仙奴下半场45秒闪电失守 阿迪达批球员无视赛前警告

足球世界
更新时间：06:07 2026-03-12 HKT
发布时间：06:07 2026-03-12 HKT

阿仙奴在欧联16强首回合 1：1 逼和利华古逊，领队阿迪达赛后赞扬球队在落后时展现的稳定性。但他对于下半场开赛仅45秒便因失误导致失守感到非常不满，直言球员无视了赛前的战术警告。

阿迪达透露，教练团早已发现利华古逊在德甲频繁使用开波即「闪电」进攻套路，并向队员展示了相关影像资料。然而，阿仙奴下半场开赛即「断片」，先被对方完成威胁头槌，随后更在角球防守中走甩对方队长安特列治导致失守。阿迪达对此表示：「我们在下半场开局做了完全相反的事情（没能加强施压）。我们对开球细节关注不足，赛前明明讨论过，我们为此付出了代价。」

阿迪达对球队下半场闪电失波感到失望。美联社
阿迪达对球队下半场闪电失波感到失望。美联社
阿迪达在比赛中多番向球员提场。美联社
阿迪达在比赛中多番向球员提场。美联社
夏维斯今场为阿仙奴保住不败之身。美联社
夏维斯今场为阿仙奴保住不败之身。美联社

赞后备奇兵救世

虽然对先失球感到沮丧，但阿迪达对两位后备球员的表现赞不绝口。马度基（Noni Madueke）入替后立即改变了比赛节奏，并在比赛末段博得12码；重返成名地的夏维斯（Kai Havertz）则顶住压力操刀射入。阿迪达感叹：「足球总是有这种奇妙的故事，夏维斯主射12码时非常冷静，这对我们极其重要。」

展望次回合，阿迪达强调目前晋级机会仍是五五波，但拥有主场优势将是关键：「我们现在需要酋长球场的球迷展现出最佳状态，助我们一臂之力。」

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
时事热话
14小时前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
王炸姐直播时突然表示头痛不适。
00:35
隐疾夺命？︱山西网红直播卖衫猝死 临终镜头前求救「快点打120」︱有片
即时中国
10小时前
红磡豪宅商场沦「高级死场」？百佳旗下Fusion超市结业离场 仅剩这家店守得住 街坊总结3大致命伤
红磡豪宅商场沦「高级死场」？百佳旗下Fusion超市结业离场 仅剩这家店守得住 街坊总结3大致命伤
生活百科
18小时前
深圳交警在全市执法严打违规「电鸡」。深圳发布
北上注意︱深圳展全市执法行动 出动无人机捉违规「电鸡」
湾区时事
19小时前
伊朗局势｜多伦多美领馆遭枪击 美军：霍尔木兹海峡附近毁伊16艘布雷船｜持续更新
01:11
伊朗局势｜悬挂泰国国旗货船途经霍尔木兹海峡 受炮火袭击传3人失踪
即时国际
12小时前
移加前港姐季军惊喜宣布复出  嫁得好变阔太退圈16年  养尊处优「入五」仍靓到震
移加前港姐季军惊喜宣布复出  嫁得好变阔太退圈16年  养尊处优「入五」仍靓到震
影视圈
11小时前
邱淑贞大女沈月性感「床照」曝光  丰满上围撑爆低胸喱士内衣  眼神妩媚展母亲性感基因
邱淑贞大女沈月性感「床照」曝光  丰满上围撑爆低胸喱士内衣  眼神妩媚展母亲性感基因
影视圈
14小时前
美联社
伊朗局势｜特朗普称战事很快结束 伊朗宣布将攻击中东银行及金融机构｜持续更新
即时国际
50分钟前
移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助
移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助
影视圈
22小时前