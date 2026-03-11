Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联｜舒米高迪基亚齐撑17分钟被换热刺门将坚士基 杜陀坚称换人决定为保护门将

足球世界
更新时间：13:25 2026-03-11 HKT
发布时间：13:25 2026-03-11 HKT

热刺后备门将坚士基于周二的欧联16强首回合作客马德里体育会，获热刺主帅杜陀派遣担任正选门将，惟他于开赛仅15分钟内两度犯下低级失误，导致球队早早落后。杜陀（Igor Tudor）无情地在17分钟便将他换下。两代曼联门将舒米高（Peter Schmeichel）和迪基亚（David de Gea）不约而同地公开发声，力撑坚士基，认为杜陀的决定过于残忍，可能毁了这位年轻门将的前途。
坚士基今仗仅是其本赛季第三次上阵。然而，他的这场噩梦般的表现，让他成为了众矢之的。在被换下场时，坚士基难掩失落，泪洒球场，匆匆跑回更衣室。

前曼联门将迪基亚公开发声力撑坚士基。路透社
前曼联门将迪基亚公开发声力撑坚士基。路透社
前曼联门将舒米高公开发声力撑坚士基。路透社
前曼联门将舒米高公开发声力撑坚士基。路透社
杜陀无情地在17分钟便将坚士基换下。路透社
杜陀无情地在17分钟便将坚士基换下。路透社

17分钟换人决定摧毁坚士基前途

对于这次极具争议的换人，前曼联门神舒米高在接受CBS体育访问时直言不讳：「当未来提起他(坚士基)的名字时，整个足球界都会记住这一刻。他需要得到支持，至少应该让他踢到半场。杜陀完全毁了他的职业生涯。我真的很为他感到难过。」
另一位前曼联门将、现效力费伦天拿的迪基亚，亦在社交媒体上发文声援坚士基。深知门将压力的迪基亚写道：「没有当过门将的人，永远无法理解在这个位置上比赛有多么困难。抬起头来，你会重新振作的。」

17分钟换人决定摧毁坚士基前途。路透社
17分钟换人决定摧毁坚士基前途。路透社

杜陀坚持换下坚士基是要保护他

面对外界的批评，热刺领队杜陀赛后解释称，换下坚士基是为了「保护他」：「这种情况很少发生，我执教了15年，从未试过这样做。但当时有必要这样做，为了保护那个孩子和球队。这是一个令人难以置信的情况。」杜陀坚称赛前的选择是正确的，认为球队当时需要减轻正选门将域卡里奥（Vicario）的压力，并强调坚士基是一位好门将。
杜陀形容这是一场「非常奇怪」的比赛，球队因失误「送」了对手三个入球，信心尽失。他亦向球迷致歉，承认球队正处于困难时刻，似乎一切都在与他们作对。

杜陀坚持换下坚士基是要保护坚士基。路透社
杜陀坚持换下坚士基是要保护坚士基。路透社

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
生活百科
21小时前
移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助
移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助
影视圈
5小时前
美心皇宫逆市扩张 旺角1.2万呎新店重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 即烧烧味/中式糖水档 首设点心教室
美心皇宫逆市旺角1.2万呎开新店！重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 首设点心教室
饮食
19小时前
港铁惊现「烂脚奇人」横卧三座位 网民激辩：可怜定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
港铁惊现「烂脚奇人」横卧三座位 网民激辩：可怜定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
时事热话
3小时前
将军澳南升级「天桥之城」？入境处旁新街市大楼 建2桥接私楼 13层设施全面睇！健康院/捐血站 3项为长者而设
将军澳南升级「天桥之城」？入境处旁新街市大楼 建2桥接私楼 13层设施全面睇！3项为长者而设
生活百科
2026-03-10 13:37 HKT
港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮
港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮
时事热话
2026-03-10 13:36 HKT
刘美贤指羞辱谷爱凌的人「很虚伪」。
刘美贤：羞辱谷爱凌的人「很虚伪」
即时中国
5小时前
网民列5大旧公屋「笋盘」！大坑东邨/海丽邨上榜 这条屋邨获封「头奖盘」：好过中六合彩！
网民列5大旧公屋「笋盘」！大坑东邨/海丽邨上榜 这条屋邨获封「头奖盘」：好过中六合彩！
生活百科
22小时前
伊朗局势｜多伦多美领馆遭枪击 美军：霍尔木兹海峡附近毁伊16艘布雷船｜持续更新
01:11
伊朗局势｜多伦多美领馆遭枪击 美军：霍尔木兹海峡附近毁伊16艘布雷船｜持续更新
即时国际
4小时前
比佘诗曼更冻龄港姐现身？同届决赛佳丽「少女脸」掀网民激辩 疑已婚变阔太风头盖视后
比佘诗曼更冻龄港姐现身？同届决赛佳丽「少女脸」掀网民激辩 疑已婚变阔太风头盖视后
影视圈
4小时前