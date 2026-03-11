欧联｜舒米高迪基亚齐撑17分钟被换热刺门将坚士基 杜陀坚称换人决定为保护门将

热刺后备门将坚士基于周二的欧联16强首回合作客马德里体育会，获热刺主帅杜陀派遣担任正选门将，惟他于开赛仅15分钟内两度犯下低级失误，导致球队早早落后。杜陀（Igor Tudor）无情地在17分钟便将他换下。两代曼联门将舒米高（Peter Schmeichel）和迪基亚（David de Gea）不约而同地公开发声，力撑坚士基，认为杜陀的决定过于残忍，可能毁了这位年轻门将的前途。

坚士基今仗仅是其本赛季第三次上阵。然而，他的这场噩梦般的表现，让他成为了众矢之的。在被换下场时，坚士基难掩失落，泪洒球场，匆匆跑回更衣室。

17分钟换人决定摧毁坚士基前途

对于这次极具争议的换人，前曼联门神舒米高在接受CBS体育访问时直言不讳：「当未来提起他(坚士基)的名字时，整个足球界都会记住这一刻。他需要得到支持，至少应该让他踢到半场。杜陀完全毁了他的职业生涯。我真的很为他感到难过。」

另一位前曼联门将、现效力费伦天拿的迪基亚，亦在社交媒体上发文声援坚士基。深知门将压力的迪基亚写道：「没有当过门将的人，永远无法理解在这个位置上比赛有多么困难。抬起头来，你会重新振作的。」

杜陀坚持换下坚士基是要保护他

面对外界的批评，热刺领队杜陀赛后解释称，换下坚士基是为了「保护他」：「这种情况很少发生，我执教了15年，从未试过这样做。但当时有必要这样做，为了保护那个孩子和球队。这是一个令人难以置信的情况。」杜陀坚称赛前的选择是正确的，认为球队当时需要减轻正选门将域卡里奥（Vicario）的压力，并强调坚士基是一位好门将。

杜陀形容这是一场「非常奇怪」的比赛，球队因失误「送」了对手三个入球，信心尽失。他亦向球迷致歉，承认球队正处于困难时刻，似乎一切都在与他们作对。

