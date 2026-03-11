欧联｜热刺作客马体会2：5溃败 门将两度派胶17分钟被换走

热刺在英超正为护级而战，今季表现较好的欧联战线亦受严重挫败。他们今晨在欧联16强首回合作客马德里体育会，正选把关的捷克门将坚士基两度「送礼」，仅上阵17分钟便被换走。热刺最终以2：5不敌马德里体育会，杜陀接手以来暂时4战皆北。

马体会首回合大胜。法新社

坚士基于6分钟「跣脚」误传，成为他噩梦的开始。法新社

坚士基失落地步出场。法新社

今仗热刺防线演出形同梦游。开赛仅6分钟，门将坚士基解围时滑倒，皮球直接落在卢卡文脚下，最终由马高斯洛兰迪攻门破网开纪录。随后，云迪云亦在禁区内失去平衡，让基沙文把握机会射成 2：0。坚士基的噩梦尚未结束，他接应队友回防欲第一时间转方向时「挞Q」，祖利安艾华利斯拿直接引球到空门前，再将皮球送入网。热刺于15分钟便以0：3落后，杜陀在17分钟将坚士基换离阵，换回一号门将维卡里奥把关。这名 22 岁捷克门将离场时，获得队友及马体会球迷的掌声安慰。

艾华利斯梅开二度

但热刺后防仍未止血，马体会于22分钟由拿洛文特混战中射入第4球。热刺虽凭柏度朴路于26分钟扳回1球，半场以1：4落后，但换边后再于55分钟被艾华利斯破网，个人梅开二度。76分钟，到马体会门将奥比历犯错，他直接将皮球传予热刺球员，最终苏兰基接应传送射入。雪上加霜的是，热刺末段有祖奥包连夏与基斯甸罗美路头部相撞；柏连拿需要退下火线，罗美路亦显然受伤势影响，令热刺在比赛尾段只能以十人应战。最终热刺以2：5大败一场。