欧联│热刺今晚对马德里体育会用唔用全力？ 杜陀：首要目标系英超﹗

卷入英超降班漩涡的热刺，今晚将在欧联16强首回合亮相，作客硬撼西甲劲旅马德里体育会。由于联赛形势水深火热，外界关注热刺今仗会否留力，主教练杜陀(Igor Tudor)坦言球队首要目标当然是英超，欧战就当是额外挑战，但他同时指欧联和英超的比赛心态不同，会尝试藉比赛找到正确方向。(Now638台周五凌晨4:00直播)

杜陀承认英超护级才是首要

热刺于英超5连败后，29轮累积29分排16位，比身后的诺定咸森林和韦斯咸仅多1分，全面卷入护级战。该队周末就会作客利物浦，再下轮就会主场对森林上演护级关键战，两个周中又要在欧联应付马体会，外界关心他们会否弃欧联保英超。接手后3轮英超全败的杜陀表示：「我们的首要目标是英超，这一点需要公开就是，这是大家都应该，并是理所当然的。」同时这名一代克罗地亚中坚指欧联是额外挑战，但不代表球队不想晋级，如果可以都想进入下一轮。

基斯甸罗美路披甲领军

杜陀亦强调欧联和英超性质不同：「两个比赛需要完全不同的心态，或许能帮助我们发现自身的问题。我相信这类比赛能帮助我们找到正确的方向。」而杜陀亦带来好消息，守将柏度朴路和迪积史宾斯可以候命，英超停赛的中坚兼队长基斯甸罗美路亦会披甲，有3大守将在阵，信心增加不少。