Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联│热刺今晚对马德里体育会用唔用全力？ 杜陀：首要目标系英超﹗

足球世界
更新时间：11:33 2026-03-10 HKT
发布时间：11:33 2026-03-10 HKT

卷入英超降班漩涡的热刺，今晚将在欧联16强首回合亮相，作客硬撼西甲劲旅马德里体育会。由于联赛形势水深火热，外界关注热刺今仗会否留力，主教练杜陀(Igor Tudor)坦言球队首要目标当然是英超，欧战就当是额外挑战，但他同时指欧联和英超的比赛心态不同，会尝试藉比赛找到正确方向。(Now638台周五凌晨4:00直播)

杜陀承认英超护级才是首要

热刺于英超5连败后，29轮累积29分排16位，比身后的诺定咸森林和韦斯咸仅多1分，全面卷入护级战。该队周末就会作客利物浦，再下轮就会主场对森林上演护级关键战，两个周中又要在欧联应付马体会，外界关心他们会否弃欧联保英超。接手后3轮英超全败的杜陀表示：「我们的首要目标是英超，这一点需要公开就是，这是大家都应该，并是理所当然的。」同时这名一代克罗地亚中坚指欧联是额外挑战，但不代表球队不想晋级，如果可以都想进入下一轮。

基斯甸罗美路披甲领军

杜陀亦强调欧联和英超性质不同：「两个比赛需要完全不同的心态，或许能帮助我们发现自身的问题。我相信这类比赛能帮助我们找到正确的方向。」而杜陀亦带来好消息，守将柏度朴路和迪积史宾斯可以候命，英超停赛的中坚兼队长基斯甸罗美路亦会披甲，有3大守将在阵，信心增加不少。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
商业创科
22小时前
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
影视圈
2026-03-09 10:00 HKT
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
时事热话
23小时前
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
00:27
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
即时国际
3小时前
东张西望｜兽父认性侵14岁亲儿  网上发儿下体照引女「三人行」  梁敏巧闹市狂奔追淫狼
东张西望｜兽父认性侵14岁亲儿  网上发儿下体照引女「三人行」  梁敏巧闹市狂奔追淫狼
影视圈
13小时前
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
影视圈
2026-03-09 09:00 HKT
伊朗局势｜特朗普指美国对伊朗的军事行动「几乎已完成」 希腊油轮载百万桶成功穿越霍尔木兹｜持续更新
01:27
伊朗局势｜特朗普指美国对伊朗的军事行动「几乎已完成」 希腊油轮载百万桶成功穿越霍尔木兹｜持续更新
即时国际
6小时前
4400万六合彩头奖得主卖楼 沽东涌映湾园三房 9年前Full Pay入市
楼市动向
18小时前
青衣屋邨酒楼黯然结业！街坊：最后一晚都系得3、4枱客 区议员透露舖位去向...
青衣屋邨酒楼黯然结业！街坊：最后一晚都系得3、4枱客 区议员透露舖位去向...
饮食
21小时前
星岛申诉王|月租7千引来「幽灵租客」 全屋堆满杂物 业主反被索偿6万元
05:02
星岛申诉王 | 月租7千引来「幽灵租客」 全屋堆满杂物 业主反被索偿6万元
申诉热话
5小时前