英足杯｜罗拔臣足总杯发威助利物浦复仇 亲认球队新老交替属正常

利物浦左闸安德鲁罗拔臣（Andrew Robertson）在周三的足总杯第五圈表现神勇，贡献一入球一助攻，助红军作客3:1淘汰狼队晋身八强。今季上阵时间大减的罗拔臣，赛后表示明白球员新老更替属正常，亦乐意接受挑战。

利物浦今季引入米路斯却基斯（Milos Kerkez），取代罗拔臣的正选左闸位置，罗拔臣的出场时间大减，英超仅5次正选12次后备上场。今场足总杯第五圈赛事，罗拔臣为红军先开纪录，取得个人今季各赛事第2个入球。之后他再助攻给沙拿（Mohamed Salah）扩大比分，全场贡献1球1助攻。

整个职业生涯都在竞争中

下周将满32岁的罗拔臣赛后受访时表示，自己无需再证明什么，亦理解球队需要进行新老交替：「我不确定我是否还需要在利物浦证明什么，球迷们都知道我在场上总是全力以赴。当你上场时，你只想享受比赛。事实就是如此。却基斯是一位出色的左闸。他上季在般尼茅夫表现出色。适应大球会需要时间。球会必须向前发展，在这里效力多年的球员们年纪都不小了。你必须接受这一点。我整个职业生涯都在竞争中度过。」

全力于杯赛争冠

利物浦在联赛卫冕之路表现不济，但仍在足总杯和欧联保持竞争力。罗拔臣坦言，球队需要保持稳定性：「今晚的表现更像我们。我们知道周二让自己失望了，那不是我们期望的表现。足总杯是生死战。我们正在尽力在所有战线上拚搏。我们仍然参加两项杯赛。如果我们像今晚一样踢球，那么没有人想和我们比赛。我们必须开始展现出那种一致性。现在是一步前进，两步后退。」

艾华士指第二个失球时间最致命

狼队主帅艾华士（Rob Edwards）赛后则称赞利物浦表现出色，并认为罗拔臣的入球和沙拿的迅速扩大比分是比赛的关键。他说：「我认为利物浦有点太好了，不是吗？我认为我们今天看到了他们最好的版本，他们值得获胜，他们表现更好。我们付出了一切，但我们找不到反击的方法。我认为对我们来说的致命时刻，是第二个入球在我们开球后立即出现，几乎在今晚为我们锁定了败局。」