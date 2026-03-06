Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜十人热刺12分钟内失3球反负 领先降班区只有1分

足球世界
更新时间：06:58 2026-03-06 HKT
发布时间：06:58 2026-03-06 HKT

英超热刺又输一场！周四晚举行的英超联赛，热刺在主场领先一球的大好形势下，因中坚云迪云（Micky van de Ven）领红牌兼输12码导致崩盘，被水晶宫在上半场末段短短12分钟内连入3球。最终热刺以1：3 不敌对手，2026年至今联赛依然一胜难求，仅领先降班区1分。

热刺本场有个好开始，战至第34分钟，先凭苏兰基（Dominic Solanke）近门建功领先1：0。然而好景不常，仅 4分钟后，云迪云因判断长传失误，在禁区内拉跌单刀对方伊斯美拿沙亚（Ismaila Sarr），领取红牌兼输12码。后者亲自操刀射入，替水晶宫扳平。

杜陀接手热刺后三战皆北。美联社
伊斯美拿沙亚今场梅开二度。美联社
热刺在2026年在联赛仍然一场不胜。美联社
热刺球迷半场集体离场

由于少踢一人，领队杜陀随即换入干拿加历查（Conor Gallagher）及比苏马（Yves Bissouma）试图稳住局面，却事与愿违。补时第1分钟，水晶宫于冬季转会窗收购的新援仁真拿臣（Jorgen Strand Larsen）接应阿当禾顿妙传射穿维卡里奥「细龙门」；到补时第7分钟，阿当禾顿再次送出一记长传，伊斯美拿沙亚接应前者传送再射入，个人梅开二度，替水晶宫射成3：1完半场。

短短 12 分钟内由领先变落后1：3，令塞满主场的热刺球迷在半场未完便开始集体离场。换边后战情并没有大改变，最终热刺维持相同比数落败。输波后的热刺排在第16位，距离第18位的韦斯咸仅得1分，踏入2026年后仍未在联赛取得胜利；反观水晶宫则升上第13位，继欧协联晋级后再胜一仗。

