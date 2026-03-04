2026世界杯│倒数100日备战攻略！赛程、转播、时差安排一文睇清

2026年美加墨世界杯（FIFA World Cup 2026）正式进入最后倒数阶段，距离开锣不足 100 日！作为史上规模最大的一届赛事，今届不仅赛制大改，更由三个国家联合主办。《星岛体育》特别为球迷整理了「世界杯备战懒人包」，囊括赛程表、香港转播资讯及时差攻略，助你提早向公司「入纸」请假，调整作息迎接这场足球盛事！

赛事速览：

今届世界杯将写下多项历史新页，参赛队伍与比赛场数均创下历届之最。

举办日期：2026年6月12日（星期五）至 7月20日（星期一）【香港时间】

主办国：美国、加拿大、墨西哥（北美三国联办）

参赛队伍：48 队（由过往 32 队大幅扩军）

总场数：104 场激战

转播安排：

Now TV 与 ViuTV 早前已宣布取得 2026 世界杯的香港区独家转播权，球迷可透过以下途径观赏赛事：

Now TV：直播全部 104 场赛事，并提供 4K 画质选项。（需另外付费订购）

ViuTV：将会免费播放精选场次，当中包括揭幕战及决赛。

时差攻略：

由于主办国位于北美时区（包括美东、美西及中部时间），与香港有 12 至 16 小时时差，今届将是名副其实的「通宵波」。

开波时段：主要集中在 香港时间凌晨 12 时至翌日上午 11 时。

观赛贴士：部分赛事于香港早晨时段进行，上班族或许能在出门前或通勤途中收看。

赛制革新：

因应参赛队伍增至 48 队，FIFA 对赛制进行了重大改革，晋级之路更为漫长且刺激：

分组赛阶段：全数 48 队分为 12 组，每组 4 队进行单循环赛。 晋级资格： 每组 首名 及 次名 直接出线。

8 支成绩最好的第 3 名 球队亦可晋级。 淘汰赛阶段：新增 32 强 赛事，随后依次为 16 强、8 强、4 强及决赛。

重点日子锁定（香港时间）：

赛事 日期 时间 地点 揭幕战

墨西哥 对 南非 2026年6月12日 (五) 凌晨 3:00 墨西哥城．阿兹特克球场 (Estadio Azteca) 决赛 2026年7月20日 (一) 凌晨 3:00 纽约/新泽西．大都会人寿体育场 (MetLife Stadium)

编辑备战小贴士：

今届赛期长达 39 天，加上「日夜颠倒」的时差挑战，建议各位热血球迷：

提早请假：特别是 7月20日（星期一） 的决赛日，或是爱队出战的关键场次。 调整作息：比赛多在深夜至清晨，宜制定休息计划，平衡睇波与工作。

(以上资讯截至 2026年3月，如有变动以官方公布为准)