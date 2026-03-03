Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙特职｜ C朗私人专机逃离沙特 安全飞抵马德里

足球世界
更新时间：18:42 2026-03-03 HKT
发布时间：18:42 2026-03-03 HKT

以色列和美国联手攻击伊朗多地，令中东局势急剧升温，目前有不少世界级球星在中东效力，包括葡萄牙天王C朗拿度。此子的私人飞机周一紧急离开沙特，经过7小时飞行顺利抵达西班牙马德罗，但未知C朗本人、未婚妻佐坚娜和5名子女是否在机上。

C朗拿度已离开中东地区。路透社
7小时航程抵达西班牙马德里

2月28日美国和以色列联手攻击伊朗，伊朗进行报复还击，目标是中东地区27个美军基地，阿联酋、沙特阿拉伯和巴林等都受到影响。C朗与家人长居沙特，据显示其价值6100万镑的私人豪华飞机周一晚8时起飞离开，飞行7小时途经埃及和地中海，在西班牙时间深夜1时安全降落马德里。然而未知C朗本人、未婚妻佐坚娜和5名子女是否在机上。

C朗拿度已离开中东地区。路透社
私人飞机价值6100万镑

C朗于2024年斥资6100万镑购入这架尖端专机。此喷射机可容纳15名乘客，配备多个独立卧室，包括带双人床的套房。

