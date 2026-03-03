Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

足球｜理文宣布港脚黄威离队外流 尼高拉斯官宣加盟中甲佛山南狮

足球世界
更新时间：15:06 2026-03-03 HKT
港超球队理文周二在社交媒体宣布，球队中场兼队长的黄威将转战其他联赛发展，这次也是这位港脚首次外流，而另一港脚尼高拉斯则官宣加盟中甲球会佛山南狮。

理文在社交媒体宣布黄威将转战其他联赛发展。理文FB图
现年33岁的黄威2022年加盟理文，为球会出战80场贡献出13球入球和14球助攻。摄影：魏国谦
现年33岁的黄威2022年加盟理文，为球会出战80场贡献出13球入球和14球助攻，并为港队上阵60场攻入过7球，是仅次于出战112场的叶鸿辉现役为港队上阵第2多的球员，并在今年1月初的第44届省港杯次回合攻入球，助球队在法定时间扳平比分，理文在离队声明中亦感谢黄威的付出和贡献，亦发布短片由黄威感谢球迷和球队。

尼高拉斯官宣加盟中甲佛山南狮。摄影：魏国谦
而另一港脚尼高拉斯在1月初宣布离开大埔后，到3月初中甲球队佛山南狮官宣加盟，球队形容他是一名年轻球员，身体素质出色，脚下技术细腻，拥有敏锐的门前嗅角。
 

