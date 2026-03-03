西甲│皇家马德里0:1基达菲 落后榜首巴塞4分 球员已投降

周一西甲独脚戏，皇家马德里爆冷主场0:1不敌基达菲，联赛两连败后落后榜首巴塞隆拿4分。消息指银河舰队球员赛后于更衣室情绪低落，有人已提早投降，表示今季只余欧联冠军可争。

皇家马德里西甲主场0:1不敌基达菲。路透社

由领先2分到落后4分

今场皇马拥有77%控球率，全场共有18次射门，其中7次命中目标，可是未能转化成入球之余，更被基达菲于39分钟由锋将马田沙迪安奴禁区顶抽射挂网，最终输0:1。连同上轮作客1:2负奥沙辛拿，银河舰队由两轮前在榜首有2分优势，变成目前落后巴塞隆拿4分居次席，在尚余12轮前形势并不乐观。

皇马球员：我们只剩欧联!

西班牙《塞尔电台》报导，有皇马中人向他们透露球队更衣室赛后弥漫失落情况，球员们感到非常悲伤，而且充满无力感，有人更提早投降，认为西甲争冠已无望。有人指，「我们现在只剩下欧联了」。

西甲│艾比路亚领皇马8胜4负 成球队本世纪第2差教头 承诺会追返巴塞

皇家马德里在周一西甲主场0:1不敌基达菲，是教练艾比路亚(Alvaro Arbeloa)接手后各赛事第4场败仗。这名43岁少帅带领皇马只有8胜4负，是银河舰队本世纪头12场比赛中成绩第2差的教头，仅好过只在任14场的路柏泰基，但他矢言会带队在余下12轮联赛全胜，追回与榜首巴塞隆拿的4分差距。

艾比路亚(Alvaro Arbeloa)接手后领皇马只有8胜4负。美联社

接手皇马只有8胜4负

艾比路亚于1月中接替被炒的阿比阿朗素，成为皇马教练，可是首仗即在西班牙杯16强作客2:3不敌西乙球队阿尔巴塞特。这名球员时代踢过利物浦和皇马的少帅，接手至今带队于各赛事出赛12次，只有8胜4和的成绩，是银河舰队本世纪头12仗带领成绩第2差的教头，只比5胜2和5负的路柏泰基好，后者最终仅教了14场就落台，是球队历史上在任时间最短的教头。而前任沙比阿朗素带队34场，取得24胜4和6负，场均2.24分，比场均仅得2分的艾比路亚好。

会带队在余下12轮西甲全胜

虽然成绩未如理想，但艾比路亚坚称会率队追回与榜首巴塞的4分差距：「剩下12轮联赛，我们没有其他目标，全力争取这36分。我们队里没有人会放弃，这是皇马，会战斗到最后一场，我相信我们可以追回这4分差距。」而艾比路亚续指领军在比赛中进步，是他的责任，所以会为这场失利负责。

西甲│基达菲后卫「复仇」去皇马后备席庆祝赢波 首循环领红被云尼斯奥斯奚落│有片

基达菲周一西甲作客1:0击败皇家马德里后，双方在赛后发生冲突，没有出场的客军守将阿伦尼安(Allan Nyom)走向皇马后备席，面对其翼锋云尼斯奥斯祖利亚(Vinicius Junior)庆祝，引来后者和队友不满。尼安此举大有「复仇」意味，皆因他在今季联赛首循环对银河舰队时，后备上阵38秒极速领红，当时被后白奚落。

阿伦尼安在完场后，走向皇马后备席庆祝。影片截图

阿伦尼安向云尼斯奥斯赠庆

在球证蒙尼斯吹起完场哨声后，今场坐足90分钟板凳的基达菲中坚阿伦尼安走向皇马后备席，向当时路过的云尼斯奥斯庆祝，将「胜仗」献给他，立即惹来后者不满，引来双方人员对峙，场面一度失控，基达菲教练保拉达斯第一时间安抚云尼斯奥斯，表示会亲自处理事件，皇马其他没有进入大军名单的球员包括艾达米列达奥、鲁尔阿辛斯奥和丹尼施巴路斯亦赶到球员通道，平息事件。

首循环38秒领红曾被奚落

阿伦尼安此举，有「复仇」意味。这名37岁老将在首循环主场对皇马时，被教练保拉达斯于76分钟换入场，替代有黄牌在身的基高费文尼亚，但他仅上阵38秒就与云尼斯奥斯冲突领红牌，后者除了奚落他，还走到保拉达斯面前嘲笑其「换人不错」，尼安对此一直非常不满，逐在今场赛后出气。

西甲│传皇马更衣室气氛差 提点队友会秒变冲突

皇家马德里于西甲连输2场，有媒体更爆料指球队内部气氛极差，存在深层次的问题。有消息人士指现时皇马队内没有人在比赛失利后，会站出来发声，皆因球队有不少人不愿意接受批评，早前有大将发话提点队友，立即变成冲突，所以不再开口。

更衣室存深层次问题

连续2轮西甲落败，皇家马德里由原本领先巴塞隆拿2分，到现时落后后者4分，争冠形势由主动变被被动。西班牙媒体《西班牙六台》指出更严峻的情况，就是球队更衣室内存在深层次的问题，没有人在输波或面对低潮时，站出来提点队友。有皇马中人向他们指，队内有太多不愿意接受别人批评的球员，如果有一位球员站出来，那怕只是提点队友，或指出场上的问题，被提点的人会感觉被冒犯，继而生气，甚至立即爆发及吵。

提点队友立即变冲突

这位消息人士更引述早前的例子：「有一位重量级球员在更衣室发话，试图指出问题，比如说『我们要这样做，必须这样执行战术』。当说完这句话，冲击立即爆发，那名被指责的球员即冲口而出『你当自己是甚么人』，之后变成冲突。那位领袖球员感到挫折，就再没有人敢开口了。」

基达菲西甲作客1:0击败皇家马德里。法新社

