Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜施斯高近5场入4球 卡域克盛赞「潜能无限」

足球世界
更新时间：05:27 2026-03-02 HKT
发布时间：05:27 2026-03-02 HKT

施斯高近况大勇，当选曼联2月最佳球员。踏入3月，他的表现继续抢眼，昨晚斗水晶宫一役再次成为赢波功臣。卡域克赛后盛赞爱将「潜能无限」。

与上半季的低迷相比，施斯高近几周的表现判若两人。卡域克分析原因时表示：「建立关系与信任，对帮助球员及球队至关重要。这全赖施斯高自身的付出，他始终保持正面，非常清楚自己需要改进的地方。他具备强大的身体质素，极具威胁。」

梳尔和麦佳亚今仗均抱恙。法新社
梳尔和麦佳亚今仗均抱恙。法新社
卡域克盛赞施斯高。美联社
卡域克盛赞施斯高。美联社
梳尔24分钟退下火线。美联社
梳尔24分钟退下火线。美联社

「适应需时被外界忽视」

卡域克非常满意爱将今场的表现：「我绝对为施斯高感到高兴。这从来不是极大难题，他正发挥影响力，并持续进步。」他又认为球员加盟开初经历适应期，理解球会文化与作赛的意义，这种心理调整会被外界忽视，「他非常渴望交出好表现，态度认真，与他合作我很享受。他今仗正选上阵，入球精彩绝伦，为球队贡献良多」。

梳尔、麦佳亚因病退下火线

曼联下一场将于周中快车作客纽卡素，前线兵源稳定，但后防出现伤兵。除了昨仗无法列阵的利辛度马天尼斯和迪历特，劳基梳尔昨晚于24分钟退下火线，麦佳亚亦于88分钟被换走。卡域克赛后透露两人是生病影响状态，而非受伤，「希望他们可以早日康复」。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天
01:49
伊朗局势︱传伊朗前总统内贾德遇袭身亡 美中央司令部指美军3死5伤︱不断更新
即时国际
7小时前
01:14
伊朗局势︱杜拜机场停摆 滞留港人感徬徨 街上无人无车不敢外出：唔知场仗要打几耐!
社会
13小时前
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
家居装修
2026-02-28 06:00 HKT
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
影视圈
14小时前
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
旅游
21小时前
富商刘銮雄与女儿刘秀盈罕见同框 现身闹市成焦点父女情不变 大刘保镳「毛巾阵」再现
富商刘銮雄与女儿刘秀盈罕见同框 现身闹市成焦点父女情不变 大刘保镳「毛巾阵」再现
影视圈
10小时前
星涟海银主盘低估价27%拍卖 原业主惨蚀近一半 另有鲗鱼涌放盘叫188万
星涟海银主盘低估价27%拍卖 原业主惨蚀近一半 另有鲗鱼涌放盘叫188万
笋盘推介
11小时前
90年代女星18岁女儿索样突变 「最美星二代」被指颜值降呢出道触礁？
90年代女星18岁女儿索样突变 「最美星二代」被指颜值降呢出道触礁？
影视圈
8小时前
伊朗局势︱移居杜拜台女星吴辰君亲历导弹拦截巨响 「孩子被吓醒」
伊朗局势︱移居杜拜台女星吴辰君亲历导弹拦截巨响 「孩子被吓醒」
两岸热话
15小时前
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
时事热话
19小时前