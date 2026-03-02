英超｜施斯高近5场入4球 卡域克盛赞「潜能无限」

施斯高近况大勇，当选曼联2月最佳球员。踏入3月，他的表现继续抢眼，昨晚斗水晶宫一役再次成为赢波功臣。卡域克赛后盛赞爱将「潜能无限」。

与上半季的低迷相比，施斯高近几周的表现判若两人。卡域克分析原因时表示：「建立关系与信任，对帮助球员及球队至关重要。这全赖施斯高自身的付出，他始终保持正面，非常清楚自己需要改进的地方。他具备强大的身体质素，极具威胁。」

梳尔和麦佳亚今仗均抱恙。法新社

卡域克盛赞施斯高。美联社

梳尔24分钟退下火线。美联社

「适应需时被外界忽视」

卡域克非常满意爱将今场的表现：「我绝对为施斯高感到高兴。这从来不是极大难题，他正发挥影响力，并持续进步。」他又认为球员加盟开初经历适应期，理解球会文化与作赛的意义，这种心理调整会被外界忽视，「他非常渴望交出好表现，态度认真，与他合作我很享受。他今仗正选上阵，入球精彩绝伦，为球队贡献良多」。

梳尔、麦佳亚因病退下火线

曼联下一场将于周中快车作客纽卡素，前线兵源稳定，但后防出现伤兵。除了昨仗无法列阵的利辛度马天尼斯和迪历特，劳基梳尔昨晚于24分钟退下火线，麦佳亚亦于88分钟被换走。卡域克赛后透露两人是生病影响状态，而非受伤，「希望他们可以早日康复」。