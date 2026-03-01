Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│曼联三大老臣子希望卡域克转正 大部份球员认可其战术

更新时间：18:00 2026-03-01 HKT
发布时间：18:00 2026-03-01 HKT

今晚英超将会主场对水晶宫的曼联，目前已连续10轮不败，包括看守主帅卡域克接手后6轮得5胜1和。知情人士透露，大部份魔将对他的战术理念和足球认知都非常认可，希望他转正获得一纸长约，当中3位老臣子般奴费南迪斯、劳基梳尔和哈利马古尼都认同让他成为正式主教练。

卡域克上任后5胜1和

卡域克于1月以看守主教练的身份接手曼联，上任后6轮英超收录5胜1和的佳绩，今晚如果在主场击败水晶宫，就可升至第3位，跻身近年的新高位。然而红魔管理层仍未决定是否让这位一代红魔中场成为正印教头，球会一直接触不同的主帅，保留任何选项。

三大老臣子希望卡域克转正

而英国《太阳报》指曼联球员就希望卡域克转正，表明如果他获得长约大家都会很开心。消息人直透露，队内3位老臣子般奴费南迪斯、劳基梳尔和哈利马古尼都认可他的战术理念和对足球的认知，有消息人士爆料：「部份球员一早期待这样的转变，因为在鲁宾艾摩廉手下踢球就像玩国际象棋般，要严格遵守规条，但卡域克让各人尽展所长。」

大家佩服卡域克对足球认知

爆料人士续指大家最欣赏卡域克对足球的理解，他了解其他联赛的球员，明显是花了大量时间去钻研足球，关注球坛动态。

消息指般奴费南迪斯认可卡域克的战术理念。法新社
哈利马古尼是另一位支持卡域克的曼联老臣子。法新社
劳基梳尔同样希望卡域克转正。法新社
相关报导：英超│曼联今晚赢水晶宫即上第3位 对上一次跻身头3系几时？

