曼联｜修夫基亲证无意执教曼联 「我对英超已无热情」

足球世界
更新时间：15:27 2026-02-28 HKT
发布时间：15:27 2026-02-28 HKT

前英格兰国家队领队修夫基（Gareth Southgate）已明确表示，他不会成为曼联的下一任主教练，并坦言自己目前对在英超工作「没有热情」，为外界对他入主奥脱福的揣测画上句号。

曾执教英超夺11、12名

自2024年7月带领英格兰在欧国杯决赛失利后辞职以来，现年55岁的修夫基一直未有重返教练席，转而专注于商业投资，甚至将主持一个电视节目。在近日接受一个播客节目访问时，修夫基再次重申，短期内没有复出的打算：「我没有纯粹为了在英超执教而执教的热情，我35岁时就做过了，取得了第11、12名。现在排在这些位置的是谁？大概是般尼茅夫、白礼顿？我已经拥有过世界足球界其中一份最顶级的工作，我已经被宠坏了。那些重要的夜晚，与顶级球员合作，没有班主干预。」

被视为下任曼联领队热门

鲁宾艾摩廉（Ruben Amorim）上月被曼联解雇后，修夫基一度被视为接替曼联帅位的热门人选之一，尤其在曼联任命其国家队左右手史提夫贺兰（Steve Holland），担任看守领队卡域克（Michael Carrick）的助教后，传闻更甚嚣尘上。然而，修夫基亲自否认了两人将在奥脱福重聚的可能。

修夫基不打算再执教

他认同若有像曼联这样的大球会任命他，外界必定会有强烈反应，因为很多人认为他在英格兰的执教是失败的。那你要如何证明你能赢？你必须去其中一家大球会。然而，修夫基明确表示暂不考虑再执教：「我不想去执教另一支国家队。球会？老实说，这不是我想做的事。现在，离开英格兰两年后，我并非在积极寻找教练职位。我人生的未来还有15到20年，我对一部不同的影片、一部不同的电影、我人生的另一部分感到兴奋。」

