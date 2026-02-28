英超｜狼队2:0爆冷挫阿士东维拉  摆脱最低分尴尬纪录

英超第28轮头场上演一场充满戏剧性的「西米德兰打吡」，于联赛榜敬陪末席的狼队在主场发威，凭借祖奥高美斯（Joao Gomes）及洛迪高高美斯（Rodrigo Gomes）下半场各建一功，以 2:0 击败力争前四的阿士东维拉，让狼队在护级路上取得久违的胜利，更让他们积分达到 13 分，笃定不会打破打吡郡当年创下的 11 分英超史上最低分纪录。

联赛榜相差17位 但形势非一面倒

比赛在雨战中进行，虽然狼队与对手在联赛榜相差17位，但并非一味挨打。上半场13分钟狼队一次左路罚球机会，左闸晓高般奴斩大远处，中间耶辛莫斯基拉头槌二传，可惜图迪高美斯窝利逗射于柱边出界。

阿士东维拉的前场逼抢对应狼队不擅用波的后场亦颇收成效。上半场23分钟，维拉中场杜格拉斯雷斯于前场逼甩狼队脚下球，但摩根罗渣士鹅眉月的射门有角度但欠力度，轻易被狼队门将兼队长荷西沙亚没收，半场双方踢成 0:0。

双「高美斯」建功 绝杀定江山

换边后战局出现变化，60分钟荷西沙亚一次球门球大脚踢至中圈位置，一轮高空争夺后，狼队中场核心祖奥高美斯控下皮球后连过两关杀出重围，并分球至伏兵右路的年轻锋将马迪奥斯文尼。文尼推进数十码后趁维拉后防未企定就于三闸线位果断传中，找到刚刚由英冠球队修咸顿加盟的箭头阿当岩士唐，这位29岁英格兰前锋在近十二码点位置将皮球控后，较靓炮台给后上的祖奥高美斯撞射，皮球直飞球门左上角擦楣底入网，狼队领先1:0。

维拉及后积极反扑，但把握力欠奉，全场13次射门仅4次中目标，中目标埋门亦欠质素。当中一次出现在76分钟，由中场巴克里㓥传后防线交予伊恩马臣，但这位23岁翼卫在狼队后卫莫斯基拉力压下起脚射门欠角度，被门将荷西沙亚轻松挡出。相反，狼队7射2中全部成功转化为入球。

虽然维拉全场有超过6成控球率，但他们最接近追和的机会要到补时最后1分钟才出现。客队一次手榴弹战术被狼队后卫顶出不远，马臣禁区顶施射省中对方守卫辛迪亚高般奴弹横到突破越位呈单刀姿态的阿马度奥拿拿脚下，但角度较窄的情况下，射门被荷西沙亚封到后再由莫斯基拉护空门解围。

大难不死的狼队随后策动反击，乘著对手空群而出之际在人多打人少的情况下文尼于右路横传予于左路无人看管的祖奥高美斯，但他压入禁区后的射门被守卫挡出，但因维拉后防空虚，令洛迪高高美斯有时间补射，于十二码点附近射破出迎门将达米安马天尼斯的十指关，奠定胜局。

狼队主帅：为球迷而战

狼队领队罗拔艾华士（Rob Edwards）赛后表示球队必须表现相当出色才可以在维拉身上取得3分。难掩兴奋的他续道：「我真的感到很自豪。这样的夜晚正是我来到这里的原因——就是为了像这样与球迷连系在一起。我知道球队处境艰难，但我热爱足球，我热爱这样的夜晚。」

维拉中场摩根罗渣士表示球队虽然在今场比赛控制了战局，但在创造机会和争取入球方面做得远远不够。

他续称球队需要保持现有的踢法：「我们排在第三位是有原因的，我们不能忘记这一点。最近的走势不太一样，有时你必须脚踏实地，因为面对强队时胜负难料。这就是英超。我们需要保持专注，重拾我们熟悉的比赛方式。」

这场败仗对维拉争夺来季欧联资格造成打击，亦令他们在联赛榜形势变得被动。赛前力争取得争执教阿士东维拉的第100场胜仗的领队艾马利（Unai Emery）坦言现在是球队团结一致并认清赛季走势的时候。

艾马利称：「我们需要了解目前的处境。我们之前两和一胜，状态本已回升，但今天未能取得所需战果。要实现跻身前列的目标，主动权仍在我们手中。」